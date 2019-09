Suspensão do Parlamento britânico é ilegal, decreta Supremo

O Supremo Tribunal do Reino Unido decretou esta terça-feira que a decisão do Governo de Boris Johnson de suspender o Parlamento britânico durante mais de um mês é ilegal e que, nesse sentido, fica “sem efeito”. O colégio de 11 juízes da mais alta instância judicial do país deu razão, de forma unânime, aos argumentos dos que acusaram Johnson de ter induzido a rainha Isabel II em erro, quando lhe apresentou os motivos para avançar com a suspensão. Westminster vai, por isso, reabrir as portas.

“O Tribunal (…) conclui que a decisão de aconselhar Sua Majestade a suspender o Parlamento foi ilegal, uma vez que teve o efeito de frustrar ou de prevenir a capacidade do Parlamento de prosseguir o desempenho das suas funções constitucionais, sem uma justificação razoável”, justificou a presidente do colectivo de juízes, Brenda Hale, que assumiu desde logo e antes de anunciar a decisão que não se tratou de uma “suspensão normal”.

“Cabe agora ao Parlamento – e particularmente ao speaker e ao lorde speaker – decidir o que quer fazer a seguir. A não ser que exista algum regulamento parlamentar que desconheçamos, podem tomar imediatamente as medidas necessárias para permitir que cada uma das Câmaras se reúna o quanto antes”, acrescentou.

O primeiro-ministro britânico tinha pedido autorização à rainha para suspender (ou prorrogar, segundo o termo legal) os trabalhos do Parlamento a partir de 10 de Setembro e agendar o início de uma nova sessão legislativa para o dia 14 de Outubro.

A decisão foi justificada pelo executivo conservador como a necessidade de ter de preparar legislação sobre saúde, criminalidade e infra-estruturas, mas foi entendida pela oposição como uma jogada para tirar tempo de trabalho aos deputados que querem evitar uma saída da União Europeia sem acordo, agendada para o dia 31 de Outubro.

Entre as várias acções de contestação à suspensão de Westminster, colocadas perante tribunais inferiores, o Supremo escolheu apreciar dois recursos que tiveram decisões distintas.

Num dos casos, Gina Miller, empresária e activista anti-“Brexit”, argumentou que a suspensão do Parlamento era um abuso de poder por parte de Johnson e perdeu a acção. No outro, a deputada escocesa Joanna Cherry apresentou argumentos semelhantes e estes foram aceites por um tribunal da Escócia.

A decisão, insistiu Brenda Hale, não pretendia avaliar os méritos da estratégia do Governo para o “Brexit”, nem determina quando, ou de que forma, o Reino Unido vai sair da UE.