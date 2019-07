Estudantes usam casca de amendoim para absorver mercúrio da ria de Aveiro — e ganham prémio em Macau

Três estudantes da Escola Secundária Homem Cristo, em Aveiro, ganharam esta sexta-feira o primeiro prémio do Concurso de Inovação em Ciência e Tecnologia para Adolescentes na China (CASTIC, na sigla em inglês) na categoria de projectos internacionais. O concurso decorreu em Macau e terminou esta sexta-feira.

Inês Lourenço, Jéssica Valente e Maria João Marcelino, alunas do 12º ano, desenvolveram nos últimos meses o projecto “Mercúrio na ria de Aveiro: quais os impactos e possíveis soluções?”, uma investigação na área da biologia. Tendo como base a utilização de cascas de alguns frutos secos, em particular do amendoim, as alunas quiseram perceber se estes resíduos eram capazes de absorver, ainda que em pequenas quantidades, o mercúrio presente na ria de Aveiro.

A ideia inicial surgiu de outro estudo da Universidade de Aveiro que foi divulgado em 2017 e que dava conta da detecção de níveis elevados de mercúrio em parturientes da região, acima dos níveis recomendados pela Organização Mundial da Saúde, e que podiam afectar não só a saúde de adultos, mas principalmente a dos bebés.

O distrito de Aveiro é conhecido pela contaminação histórica de arsénio e mercúrio, fruto da vasta indústria química estabelecida na região desde a década de 50 do século passado. Só no século XXI é que os resíduos deixaram de ser descarregados directamente para o ambiente, daí as alunas aveirenses terem tentado encontrar uma solução para o problema.

“Inicialmente, começaram por usar cascas do amendoim como medida absorvente e colocaram-nas nas águas da ria. Acabaram por concluir que, de alguma forma, a água saiu menos poluída por aquele elemento químico”, explica a docente das alunas, Ana Figueira, ao PÚBLICO.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

As estudantes já tinham participado na 13.ª edição da Mostra Nacional de Ciência que decorreu no fim de Maio na Alfândega do Porto. Ao vencerem o terceiro lugar deste concurso, puderam participar em várias competições para jovens cientistas que já aconteceram ou vão ainda acontecer até 2020, incluindo o que se realizou agora em Macau. O projecto recebeu ainda no CASTIC dois outros galardões: o Prémio Especial Gao Shiqi e o Prémio Especial de Inovação em Ciência e Tecnologia da Universidade de Macau.

De acordo com Ana Figueira, o objectivo das alunas é que as indústrias das zonas de Aveiro possam aproveitar a descoberta para diminuir os níveis de mercúrio, que, em muitos casos, são descarregados para a ria, com um resíduo que noutros casos não seria aproveitado. “Como venceram este prémio internacional, esperamos que vá por esse país fora, mas o objectivo é que as indústrias coloquem as águas residuais em tanques juntamente com estas casas para que antes das descargas essa quantidade de mercúrio seja absorvida”, explica.

O CASTIC é uma iniciativa organizada para estudantes amantes da ciência, com idades entre os 12 e os 20 anos e decorreu este ano entre 20 e 26 de Julho, em Macau. Segundo um comunicado da Fundação da Juventude, promotora do concurso, este prémio “representa um contributo muito importante na visibilidade internacional dos seus projectos e um marco determinante na projecção internacional da juventude”. Na edição desde ano do CASTIC participaram 588 jovens de 56 países.