Centeno responde a Passos e lembra-se da “habilidadezinha” do “Toto-IVA” em 2015

E a bola roda. Depois de Mário Centeno ter dito no domingo à noite na RTP 1 que todos os escalões de IRS iriam beneficiar de uma redução da carga fiscal em 2018, Passos Coelho veio acusar o ministro das Finanças de ter feito “uma habilidadezinha de comunicação” ao criar a expectativa de uma descida do imposto em todos os patamares de rendimento.

Poucas horas depois, chegava a resposta do ministro: durante esta tarde, releu o que disse na véspera em directo no Telejornal e recuou dois anos no tempo para ripostar da troca de palavras, acusando Passos Coelho de, enquanto primeiro-ministro, ter protagonizado uma “habilidadezinha” com o simulador da devolução da sobretaxa de IRS nas vésperas das legislativas de 2015. Chamou a essa “habilidadezinha” o “Toto-IVA” (o simulador que foi publicado no Portal das Finanças no Verão de 2015 para calcular a percentagem da sobretaxa de IRS que seria devolvida como um crédito fiscal caso as receitas do IVA e do IRS superassem juntas o previsto – em Setembro a tendência apontava para uma devolução de 35%, mas o resultado no final do ano foi de 0% e não houve devolução em 2016).

Centeno, que falava na tarde desta segunda-feira no Ministério das Finanças sobre a reforma da supervisão financeira, falou sobre o IRS e leu o que disse na RTP, recusando ter feito qualquer manobra “comunicacional”. Lembrou que a sobretaxa vai ser extinta porque, admitiu, este ano “ainda foi paga em parte pelos terceiro, quarto e quinto escalões”.

No Plano de Estabilidade, o Governo já previa uma perda de receita de 180 milhões em 2018 com a extinção da sobretaxa. E foi o facto de já se saber que ela vai acabar que levou o líder do PSD a comentar a entrevista ao Telejornal. Quando antes Passos reagira às declarações de Centeno no domingo à noite, afirmou: “Afinal, o que o ministro das Finanças queria dizer é que iria finalmente cumprir o seu compromisso de que a sobretaxa de IRS desaparecesse até ao final do ano, não é nenhuma novidade”. E criticou o facto de Centeno ter dado “a entender às pessoas que em 2018 ia haver novidade para essas classes de rendimento, quando de facto não há nenhuma”.

Agora, Centeno voltou a carregar nas críticas a Passos Coelho, acusando-o indirectamente de estar incomodado com o resultado da subida do rating de Portugal nos custos de financiamento da República Portuguesa. “Talvez isso perturbe as habilidadezinhas...”, ironizou o ministro.

A entrevista à RTP

Afinal, o que disse Centeno ao ser entrevistado no Telejornal? A redução da carga fiscal no próximo ano, assegurou, “é uma certeza”. E continuou: “O Orçamento de Estado de 2018 vai ter, mais uma vez, pelo terceiro ano consecutivo, [uma] redução da carga fiscal, em particular centrada nos rendimentos do trabalho”.

Quando questionado se haverá um desdobramento não apenas do segundo escalão, mas também do terceiro, o ministro das Finanças disse que a “fórmula não está fechada” e, por estar ainda em análise, não revelou mais pormenores. “O objectivo, esse, é inequívoco e nós vamos trazer um alívio adicional”. De seguida, Centeno ligou o tema da redução da carga fiscal ao fim da sobretaxa em 2018 e, nessa altura, afirmou: “Portanto, eu até diria que todos os escalões de IRS vão sofrer um desagravamento fiscal no próximo ano – decorre do Programa de Governo que assim seja”.

Este ano, a sobretaxa deixou de se aplicar ao segundo escalão de rendimentos, mas ainda foi retida na fonte até 30 de Junho para os contribuintes do terceiro escalão de rendimentos (seis meses), e vai continuar a ser retida até 30 de Novembro para os dois últimos escalões (durante 11 meses do ano). Em termos anuais – porque a incidência da sobretaxa continuam a ser os rendimentos anuais, embora a retenção na fonte, superior à taxa anual, não dure os 12 meses do ano –, a taxa é de 0,88 % no terceiro escalão, de 2,75% no quarto e de 3,21% no quinto.

