António Chora acredita em “adesão significativa” à greve na Autoeuropa

António Chora, ligado ao BE e antigo coordenador da Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa – fábrica da Volkswagen em Palmela que esta terça-feira entra em greve de 24 horas a partir das 23h30 – acredita que a paralisação na unidade industrial terá adesão.

Em entrevista ao Jornal de Negócios, publicada esta noite no site do jornal, Chora admite: “é capaz de haver uma adesão significativa porque as pessoas estão demasiado instrumentalizadas e demasiado confiantes nas palavras de pessoas que nunca viram na vida delas”.

Aquele que foi o presidente da CT da Autoeuropa durante 20 anos (1996-2016), funções que cessou em Janeiro de 2017, não poupa críticas ao SITE Sul, sindicato da CGTP que representa os trabalhadores da indústria transformadora, energia e ambiente do Sul, que convocou a greve (na qual foi depois secundado pelo SIMA - Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Afins).

Mais do que “um assalto ao castelo”, como já o classificou o coordenador da CT demissionário, Fernando Sequeira, visão que corrobora, António Chora vê nesta greve uma “tentativa do PCP pressionar o Governo para algumas cedências noutros lados”. Sobre o SITE Sul, defende que este sindicato “montou-se em cima de quatro ou cinco populistas. É lamentável porque é um sindicato com história”, acrescentou.

Ainda assim, na entrevista ao Negócios, António Chora, eleito pelo BE à assembleia municipal da Moita, acredita que entre administração da construtora automóvel e os representantes dos trabalhadores pode ser encontrado “um acordo até ao final do ano”. Salienta contudo que “se a Volkswagen não conseguir produzir os automóveis aqui [Portugal], há-de produzi-los noutro lado”.

Em causa está, recorde-se, o novo modelo T-Roc, cuja produção já arrancou na unidade da VW em Palmela e que irá requerer o aumento dos turnos e a obrigatoriedade de laboração aos sábados – sob condições que os trabalhadores contestam e sob as quais baseiam a greve desta semana.

Também esta terça-feira, antes da greve começar, a coordenadora do BE, Catarina Martins, afirmou ver a greve na Autoeuropa com “enorme apreensão”.

