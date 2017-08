GNR garante que não encaminhou vítimas para a EN 236-1

A ministra da Administração Interna revelou esta tarde as conclusões dos vários relatórios e estudos sobre o incêndio de Pedrógão Grande e das conclusões preliminares já avançadas, Constança Urbano de Sousa disse que houve falhas de comunicação verificadas, que houve “descontrolo do posto de comando” da Autoridade Nacional de Protecção Civil e que o fenómeno meteorológico foi um “fenómeno extremo” que impediu um ataque inicial eficaz ao incêndio e dificultou a evacuação de aldeias em tempo útil.

“As condições do incêndio inviabilizaram os acessos a algumas localidades e algumas situações de emergência chegaram, por dificuldades de comunicação, tardiamente ao conhecimento do Posto de Comando e Controlo”, disse esta tarde a ministra numa conferência de imprensa.

Nas conclusões preliminares, Constança Urbano de Sousa contou ainda que não houve qualquer vítima do incêndio que tenha sido reencaminhada pela GNR para a fatídica estrada nacional 236-1. “Do inquérito da GNR não resulta que qualquer elemento desta força de segurança tenha encaminhado qualquer viatura para esta via”, lê-se no despacho assinado esta quarta-feira pela ministra da Administração Interna, Constança Urbano de Sousa.

Além disso, é explicado no despacho assinado pela ministra que a EN 236-1 “e as suas múltiplas vias de acesso foram atingidas, de forma repentina e imprevisível, por um fenómeno extremo, que está ainda a ser estudado cientificamente”. A GNR volta a garantir que “não foi sequer recebida qualquer informação que apontasse para uma situação de risco, potencial ou efectivo, em circular pela via em causa”. E foi por esse motivo que “não foi ordenado o encerramento dessa via”.

Constança Urbano de Sousa repetiu que só tirará ilações política depois de estarem concluídos todos os inquéritos e estudos em curso.

