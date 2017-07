Empresária diz ter confirmado nomes de 73 mortos em Pedrógão Grande

Não são 64 nem 65, mas pelo menos 73 as vítimas mortais do incêndio em Pedrógão Grande, garante Isabel Monteiro, que foi para o terreno contar as vítimas uma a uma. A empresária de 57 anos, natural de Lisboa, queria construir um memorial na Estrada Nacional 236. Quando começou a recolher os primeiros nomes da lista de vítimas, junto de famílias e agências funerárias, percebeu que a lista total de mortos era mais extensa do que a oficial divulgada pelo Governo, diz ao jornal i.

PUB

A notícia surge dias depois de o Expresso escrever que a lista de 64 mortos do incêndio de Pedrógão Grande exclui vítimas indirectas e que houve pelo menos 65 mortos.

De acordo com a empresária, o número de mortos pelo incêndio será ainda maior do que os 73 nomes que já terá confirmado – Isabel Monteiro diz mesmo que o número pode ultrapassar uma centena. “Ao verificar se os dados da imprensa estavam correctos, comecei a ir de família em família, a abordar bombeiros e cheguei a contar as campas frescas de um dos cemitérios para confirmar que os números são superiores. Parece macabro mas tive de o fazer”, conta ao i. O resultado é publicado esta segunda-feira naquele diário, que cita nomes de cadáveres encontrados depois da lista oficial de mortos ter sido divulgada.

PUB

O jornal relata ainda o clima de “medo” que se vive entre a população e a “pressão” para que não se discuta mais o número oficial de mortos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A lista não foi divulgada pelas autoridades, que se recusam fazê-lo alegando que o caso está “em segredo de justiça”, no âmbito do processo-crime que investiga as circunstâncias das operações de combate ao fogo e de resgate às vítimas.

Ainda no sábado, o Governo apressou-se a garantir que os números conhecidos eram os correctos. O Ministério da Administração Interna e a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) reiteraram que 64 vítimas mortais é o número "validado e confirmado pelas autoridades competentes", nomeadamente pelo Instituto de Medicina Legal, com base "nos dados disponibilizados até ao momento". Também o primeiro-ministro vincou que "já está tudo esclarecido".

O incêndio que deflagrou em Pedrógão Grande, em Leiria, no dia 17 de Junho provocou oficialmente 64 mortos e mais de 200 feridos e apenas foi dado como extinto uma semana depois.

PUB

PUB