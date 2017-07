Afinal morreram 65 pessoas no incêndio de Pedrógão, diz Expresso

Pelo menos mais uma pessoa terá morrido devido ao incêndio de Pedrógão Grande, segundo o semanário Expresso, que na edição deste sábado afirma que a lista de vítimas mortais da tragédia é de 65 e não de 64, questionando a possibilidade de este rol ser ainda maior.

A 65.ª vítima é uma mulher de 71 anos que vivia sozinha e foi atropelada a 17 de Junho perto de sua casa, quando tentava fugir das chamas em direcção a umas vizinhas, refere o Expresso. O semanário explica que esta vítima não integra a lista oficial porque apenas foram consideradas as vítimas directas da tragédia – ou seja, as pessoas que morreram devido às queimaduras ou por inalação de fumo.

Foi a filha da vítima que relatou ao jornal as cirunstâncias da morte da mãe: “Levava uma lanterna, o telemóvel e o dinheiro que tinha em casa e foi encontrada na estrada, com a cabeça e o braço partido". O autor do atropelamento fugiu, mas já terá sido identificado pela GNR.

Sublinhando que nas localidades afectadas pela tragédia circulam listas informais com diferentes números totais de mortos, devido a repetições de nomes, o Expresso publica a lista oficial, com a identificação e as circunstâncias em que as pessoas morreram.

Esta lista não foi ainda divulgada pelas autoridades que se recusam a fazê-lo, alegando que o caso está “em segredo de Justiça”, no âmbito do processo-crime que investiga as circunstâncias das operações de combate ao fogo e resgate às vítimas. Um inquérito que servirá para perceber se há ou não responsabilidades criminais.

O Expresso questiona os critérios de contabilização oficial das mortes e acrescenta que, entre os 64 óbitos anunciados pelas autoridades, há pelo menos um caso em que a vítima morreu igualmente num acidente rodoviário. Trata-se de um bombeiro de Castanheira de Pêra, que ficou gravemente ferido na sequência de um choque entre viaturas quando combatia o incêndio na madrugada de 18 de Junho. Morreu no dia seguinte no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra.

