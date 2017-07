Morreu Chester Bennington, vocalista dos Linkin Park

Morreu Chester Bennington, aos 41 anos, um dos vocalistas da banda Linkin Park. A notícia é avançada pelo TMZ, site tablóide especializado em celebridades, que foi anteriormente o primeiro a avançar a morte do cantor Michael Jackson ou da actriz Debbie Reynolds e a morte foi confirmada à AP pelo médico legista do condado de Los Angeles. Segundo o TMZ, o cantor da banda norte-americana suicidou-se.

O corpo foi encontrado nesta quinta-feira, na sua residência privada, em Los Angeles, nos EUA. O porta-voz do médico legista, citado pela AP, afirma que a morte de Bennington está a ser investigada, naquilo que considera ser um "suicídio aparente", não adiantando mais pormenores. Ainda assim, o site TMZ adianta que as autoridades disseram que se tinha tratado de uma morte por enforcamento, na residência do cantor, em Palos Verdes Estates.

Chester Bennington era casado e tinha seis filhos. Para além da banda de rock Linkin Park — de que fazia parte desde 1999, três anos depois da fundação —, Chester Bennignton integrou também outros projectos como os Stone Temple Pilots, Grey Daze e Dead by Sunrise.

A banda norte-americana, conhecida por êxitos como Numb ou In the End, esteve no Rock in Rio em Portugal, pela última vez, em 2014. Na altura, a vice-presidente do festival, Roberta Medina, afirmava que os Linkin Park continuavam a ser “uma das bandas mais pedidas pelo público português”, sendo que o recinto do festival tinha “sempre casa cheia nos seus concertos”. “O nível de popularidade deles em Portugal é inegável”, concluía Roberta Medina, citada pelo Sapo.

Chester Bennington era amigo próximo de Chris Cornell, vocalista dos Soundgarden e dos Audioslave, que se suicidou em Maio, quando tinha 52 anos. Na altura, há dois meses, o vocalista dos Linkin Park fez um discurso no seu funeral e partilhou também uma carta no Twitter dedicada ao amigo, elogiando o seu talento e a forma como o inspirava. Coincidência ou não, a data da morte de Chester Bennington é a data de nascimento de Chris Cornell.

Serviços telefónicos de ajuda e apoio ao suicídio em Portugal e na Europa SOS – Serviço Nacional de Socorro

112 SOS Voz Amiga

(entre as 16 e as 24h00)

21 354 45 45

91 280 26 69

96 352 46 60 Telefone da Amizade

22 832 35 35 Escutar - Voz de Apoio - Gaia

22 550 60 70 SOS Estudante

(20h00 à 1h00)

969 554 545 Vozes Amigas de Esperança

(20h00 às 23h00)

22 208 07 07 Centro Internet Segura

800 21 90 90

Linha Internet Segura Conversa Amiga

808 237 327

210 027 159 Telefone da Esperança

222 030 707

