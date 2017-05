Morreu Chris Cornell, vocalista dos Soundgarden

O músico Chris Cornell, conhecido vocalista dos Soundgarden, morreu esta quarta-feira à noite, em Detroit, EUA. O cantor tinha 52 anos. Cornell foi ainda vocalista da banda Temple of the Dog e Audioslave. A informação foi confirmada à Associated Press pelo agente do cantor e guitarrista. A morte "repentina e inesperada" deixou a família em choque.

Na declaração, o agente do músico acrescenta que a família irá trabalhar em conjunto com a equipa de médica de investigação para determinar a causa da morte. Os familiares pedem agora respeito pela privacidade.

O músico tinha lançado recentemente, no passado dia 10 de Março, uma nova canção, The Promisse, que integra a banda sonora do filme com o mesmo nome, protagonizado por Oscar Isaac, Christian Bale e Charlotte Le Bon. Os lucros da música revertem para a International Rescue Committee, uma instituição humanitária que ajuda a reconstruir zonas de guerra e apoia refugiados.

A banda de rock norte-americana formada em 1984, em Seattle, Washington, tinha subido ao palco horas antes, em Detroit. Os Soundgarden marcaram a música ao lado de bandas como Nirvana, Alice in Chains e Pearl Jam. Só nos Estados Unidos, a banda vendeu mais de 10 milhões de álbuns. Foram nomeados para nove Grammys, tendo vencido dois prémios. Depois de se separarem em 1997, os elementos da banda voltaram a reunir-se em 2010 e estavam juntos desde então.

A solo, Cornell lançou algumas músicas, entre as quais a You Know My Name, da saga 007, Casino Royale.

Vários famosos foram rápidos a reagir à notícia da morte do músico e multiplicam-se as homenagens nas redes sociais.

SO SO stunned to hear about Chris Cornell! Such a terrible and sad loss! Thinking of his family tonight! RIP — Dave Navarro (@DaveNavarro) May 18, 2017

Oh man. Sad to hear of the passing of Chris Cornell. — Elijah Wood (@elijahwood) May 18, 2017

