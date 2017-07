Dezassete singles para 17 anos de Linkin Park

Chester Bennington, um dos vocalistas da banda Linkin Park, morreu nesta quinta-feira em sua casa, nos Estados Unidos. Apesar de a banda ter sido fundada em 1996 (e de Bennington a ter integrado em 1999), o primeiro álbum só foi lançado em 2000. Para recordar os 17 anos da banda que perde agora um dos seus membros, seleccionámos 17 dos singles mais conhecidos dos Linkin Park.

1. One step closer

2. Crawling

3. In the end

4. Papercut

5. Somewhere I belong

6. Faint

7. Numb

8. From the inside

9. Breaking the habit

10. What I've done

11. Bleed it out

12. Shadow of the day

13. Leave out all the rest

14. New divide

15. The Catalyst

16. Burning in the skies

17. Heavy

