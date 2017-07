Falta de dois deputados do PS gera imbróglio na votação do relatório do inquérito à CGD

PUB

A ausência de dois deputados do PS na comissão de inquérito à gestão da Caixa Geral de Depósitos (CGD) gerou confusão na votação do relatório das conclusões. Depois de ser votada uma primeira parte, que teria aprovação dos partidos à esquerda, o PSD alertou para uma regra de votação: cada membro conta na votação, e não a representação da bancada. Isto significa que, como faltavam dois deputados do PS, o relatório era chumbado.

A situação surpreendeu e desorientou as bancadas à esquerda, depois de o presidente da comissão, o social-democrata Emídio Guerreiro, ter conferido na lei das comissões de inquérito que, de facto, a votação do relatório final é nominal. Já depois de gerada esta situação entraram na sala deputados socialistas, um suplente (Luís Testa) e os parlamentares João Galamba e Susana Amador. Só que, conferidos os nomes, o resultado era este: sete do PSD e CDS, e sete do PS, BE e PCP. Um empate, que inviabilizava a aprovação das conclusões.

Os deputados socialistas pediram, entretanto, dois minutos de intervalo para procurarem uma solução.

Pelo lado do PSD, todos os efectivos da comissão estiveram presentes na sala, desde o início da votação - Adão Silva, Carlos Costa Neves, Margarida Mano, Margarida Balseiro Lopes, Duarte Marques e Hugo Soares. O mesmo vale para o deputado do CDS João Almeida.

À esquerda, estavam também sete deputados. Pelo PS estavam apenas João Paulo Correia, Sónia Fertuzinhos, Paulo Trigo Pereira, Santinho Pacheco e Carlos Pereira. Tanto o BE como o PCP estavam representados através dos seus dois deputados, um por cada grupo parlamentar: Moisés Ferreira (BE) e Miguel Tiago (PCP).

