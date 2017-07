Rocha Andrade não afasta “as culpas do PS” pelas amnistias fiscais

Não é a primeira vez que um governante responsável pela pasta dos assuntos fiscais critica os contornos dos RERT – os regimes de regularização de capitais colocados no estrangeiro. Desta vez, foi Fernando Rocha Andrade, já demissionário, a fazê-lo, criticando tanto o PSD e o CDS como o próprio partido a que pertence, o PS, pela responsabilidade dos três partidos na aprovação de amnistias fiscais que deixam hoje o fisco de pés e mãos atadas no controlo destes capitais.

PUB

O assunto surgiu no meio da audição, nesta quarta-feira, do secretário de Estado demissionário sobre a exclusão de Uruguai, Jersey e Ilha de Man da “lista negra” dos paraísos fiscais. Como todos os RERT (2005, 2010 e 2012) previam que a declaração de regularização tributária guardada no Banco de Portugal (BdP) não pode ser utilizada como indício para qualquer procedimento tributário relacionado com os factos e os rendimentos declarados, o fisco fica impedido de aceder a informação para poder investigar contribuintes.

Para o ainda secretário de Estado, isso retira hoje margem de manobra ao fisco nas suas investigações, porque os RERT se basearam “na ocultação da informação relevante”. A afirmação serviu, primeiro, para lançar uma crítica ao anterior Governo: a situação é “ainda mais oculta no último [RERT] porque não havia a obrigação de repatriamento dos capitais colocados no estrangeiro”. A críticas ao PS não foram esquecidas: “Não quero aqui afastar as culpas que o PS também tem [nesta matéria]”.

PUB

Houve três RERT em Portugal nos últimos anos: dois no Governo de José Sócrates (2005 e 2010) e um no Governo de coligação de Pedro Passos Coelho (2012). Nos dois primeiros, a taxa sobre os patrimónios a regularizados (depósitos, valores mobiliários ou instrumentos financeiros) era de 5%. No último regime, a taxa foi de 7,5%, não obrigando ao repatriamento dos capitais.

Um exemplo: se a Autoridade Tributária detectar que alguém tem ocultos no estrangeiro dez milhões de euros, a administração fiscal não consegue saber se esses 10 milhões são os valores regularizados num RERT ou se são outros dez milhões, não conseguindo validar se está ou não a deixar de tributar património. “Nunca foi possível à AT confirmar” se os valores que pretende tributar correspondem ou não aos valores já regularizados ao abrigo dos RERT I, II e III. Isso é “uma grilheta no que toca à nossa capacidade de pedir informação”, defendeu.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Ao Parlamento, Rocha Andrade deixou uma proposta, para que os deputados ponderem “a possibilidade de, respeitando a não tributação dos valores em que houve pagamentos, determinar o acesso a essa informação por parte da AT”.

Já em 2015, o ex-secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no último Governo do PS, Sérgio Vasques, reconheceu no Parlamento que as amnistias fiscais dão aos contribuintes “um sinal perverso”, dizendo foi a pressão para obter receita para a execução orçamental acabou por pesar na decisão.

A falta de partilha de informação entre o Banco de Portugal e a Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) no controlo das transferências para offshores foi um dos tópicos abordados em Lisboa a 22 e 23 de Junho pela missão da comissão de inquérito do Parlamento Europeu aos Panama Papers. Um dos temas levantados foi precisamente a questão de a declaração de regularização tributária (que fica guardada em arquivo durante pelo menos dez anos no Banco de Portugal) ficar sujeita a sigilo.

PUB

PUB