Passos prefere Porto para sede da agência do medicamento

O presidente do PSD assumiu nesta quinta-feira, em Bruxelas, que prefere o Porto como cidade candidata a acolher a Agência Europeia do Medicamento (EMA, na sigla inglesa), argumentando que Lisboa já é sede de duas agências.

"Parece importante evitar a macrocefalia e, portanto, se for possível que [a EMA] se situe numa outra zona do país (…), isso seria excelente”, disse Passos, acrescentando que espera “que isso possa vir a acontecer".

Pedro Passos Coelho falava à entrada para uma reunião do Partido Popular Europeu (PPE), que antecede uma cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE), na qual os 27 vão adoptar os critérios para, em Outubro, o Conselho Europeu eleger as cidades que sucederão a Londres como sedes da EMA – à qual Portugal concorre – e da Autoridade Bancária Europeia (EBA).

"É importante que os critérios possam servir para que o Governo em Portugal apure com rigor quais são as áreas, as cidades, as zonas do país que estão em condições de preencher esses critérios e de poder ter, portanto, uma candidatura bem-sucedida, que é como quem diz não andar com o carro à frente dos bois" prosseguiu.

Segundo o líder do PSD, é necessário "primeiro ver quais são os critérios, depois ver quem é que, de uma forma muito transparente e competitiva, preenche as condições para poder candidatar-se".

"O nosso interesse é que essa agência possa fixar-se em Portugal. Sabemos que não é fácil, porque Portugal já tem duas agências europeias, há países dentro da UE que não têm qualquer instituição desta natureza. Portanto, é preciso mesmo ver, em função dos critérios que vierem a ser aprovados (...) que hipótese é que Portugal tem de facto de vir a acolher essa agência e qual é a localização preferível para que isso aconteça", sublinhou.

Na carta-convite dirigida aos chefes de Estado e de Governo da UE para a cimeira de dois dias, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, adianta que, depois do jantar de trabalho de hoje noite, vai convidar os 27 líderes (sem o Reino Unido) a permanecer mais um pouco, para um breve ponto da situação sobre as negociações com Londres para a concretização do '”Brexit” – que tiveram início na passada segunda-feira – e para adoptar "o procedimento para a recolocação das agências com sede no Reino Unido".

No sábado, o Governo anunciou que iria reabrir o processo de candidatura de Portugal a acolher a Agência Europeia do Medicamento de forma a incluir também a cidade do Porto.

Portugal deve apresentar a candidatura definitiva (Lisboa ou Porto) até final de Julho, estando a decisão do Conselho Europeu prevista para Outubro.

