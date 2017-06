Precários: direita chama “velhos do Restelo” a BE e PCP

Se o objectivo dos partidos que apoiam o Governo, PCP e Bloco de Esquerda, era perceber se podiam contar com o PS para alterar a legislação laboral, no que toca a contratos a prazo e bancos de horas, a resposta não foi a que queriam ouvir. Apesar de os socialistas concordarem com o teor das propostas, defendem que o tema deve ir à concertação social. Ora, o que os partidos à esquerda do PS queriam era outro caminho, o de que as alterações fossem simplesmente aprovadas no Parlamento, pela maioria de esquerda.

PUB

Se, na prática, este foi o ponto em que ficou a discussão sobre o combate à precariedade, no debate as críticas foram mais longe, com a direita acusar o Bloco e o PCP de serem os “velhos do Restelo” por só quererem “revogar” medidas e “andar para trás”. Sugeriram, aliás, que as esquerdas se actualizem sobre os desafios destes tempos.

PUB

PUB