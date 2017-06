Espanha: Santander compra Banco Popular por um euro

O banco Santander comprou 100% do capital social do Banco Popular espanhol por um euro. A notícia foi avançada durante a manhã desta quarta-feira pela imprensa espanhola.

A transferência de capital faz parte de uma medida de resolução, anunciou o Conselho Único de Resolução, depois de o Banco Central Europeu ter considerado que o Banco Popular estava “a cair ou era provável que viesse a cair”.

No comunicado onde é anunciada a compra, o Conselho Único de Resolução confirma que “transferiu todas as acções e instrumentos de capital do Banco Popular espanhol para o Banco Santander".

O Santander irá agora aumentar o capital em 7.000 milhões de euros para digerir a absorção do Popular.

