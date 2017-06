Presidente do Santander assegura que "nada vai mudar" para clientes do Popular

A presidente do grupo Santander garantiu em Madrid que, na sequência da compra do Banco Popular realizada esta quarta-feira, "nada vai mudar" para os clientes desta entidade em Espanha e em Portugal, assegurando a "segurança e estabilidade" da operação.

PUB

"Nada vai mudar para os clientes do Banco Popular", assegurou Ana Botín numa conferência de imprensa nesta quarta-feira na sede do grupo Santander em Madrid, acrescentando que "não haverá custos para os contribuintes" na operação que teve o apoio dos supervisores europeus do mercado financeiro.

Segundo a presidente do Santander, depois da fusão, o grupo será líder do sector em Espanha, com 20% de quota de mercado e 17 milhões de clientes, e "o primeiro banco privado em Portugal", com 17% de quota de mercado e quatro milhões de clientes.

PUB

Botín espera que a integração do Popular no Santander signifique uma poupança de 10% até 2020 e uma melhoria da rentabilidade do grupo em Espanha e em Portugal até 2019. "A operação é positiva para o sector e para os clientes", concluiu a presidente do Santander que não adiantou números sobre eventuais reduções de balcões ou funcionários.

"Neste momento [o Banco Popular] mantém-se como filial" do Santander, mas "a ideia é que haja uma integração, mas temos de ver nos próximos meses". "Não podemos neste momento dizer qual vai ser a estratégia", acrescentou Ana Botín.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Banco Santander anunciou esta quarta-feira a aquisição de 100% de Banco Popular por um euro, após o Banco Central Europeu ter constatado a inviabilidade da instituição de forma independente e a fim de garantir a segurança dos depositantes do Popular.

Em comunicados separados, o Fundo de Reestruturação Ordenada Bancária (FROB) e o próprio Santander indicam que a compra ocorre depois de um processo competitivo de venda organizado "no âmbito de uma medida de resolução", adoptado pelo Conselho Único de Resolução europeu e executado pelo FROB.

Como parte da operação, o Santander tem previsto realizar um aumento de capital de aproximadamente sete mil milhões de euros, "que cobrirá o capital e as provisões necessárias para reforçar o balanço do Banco Popular", segundo um comunicado enviado à Comissão de Comissão de Mercado de Valores (CMVM) espanhola.

PUB

PUB