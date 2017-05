Exportações e investimento fizeram disparar economia no início de 2017

Foi o desempenho muito forte das exportações e do investimento nos primeiros três meses do ano que conduziram à aceleração da economia portuguesa para uma taxa de crescimento de 2,8%, um valor confirmado esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O consumo privado registou no mesmo período um abrandamento.

De acordo com a segunda estimativa dos dados do PIB do primeiro trimestre agora revelada — e que apresenta pela primeira vez os dados referentes às suas diversas componentes —, as exportações de bens e serviços passaram de uma variação homóloga de 6,6% no quarto trimestre de 2016 para 9,7% no primeiro trimestre de 2017. Este valor fica acima da variação de 8% registada nas importações, o que significa que o contributo da procura externa para o PIB foi positivo.

No investimento, verificou-se uma aceleração da taxa de variação homóloga de 3,6% para 5,5%, confirmando a retoma de um indicador que tem registado cortes significativos na última década.

Já o consumo privado apresenta no primeiro trimestre uma variação de 2,2%, o que representa um abrandamento face aos 3% do final de 2016.

No total, confirmou o INE, o PIB acelerou de um crescimento homólogo de 2% para 2,8%, os mesmo valores que tinham sido apresentados no início do mês na primeira estimativa rápida das contas nacionais.

