Saramago e Jorge Amado unidos para a Festa Literária de Paraty, no Brasil

A jornalista Pilar del Río, com um projecto que associa José Saramago e Jorge Amado, a escritora Djaimilia Pereira de Almeida e o activista Luaty Beirão estão confirmados para a Festa Literária Internacional de Paraty, em Julho, no Brasil.

O anúncio da sua participação no encontro literário brasileiro, a decorrer de 26 a 30 de Julho, foi feito na noite de sexta-feira, no Consulado Geral de Portugal em São Paulo, e os seus nomes juntam-se ao do escritor e filólogo Frederico Lourenço, Prémio Pessoa 2016, anunciado na semana passada, quando da publicação do primeiro volume da sua tradução da Bíblia grega, no Brasil, pela Companhia das Letras.

A participação de Pilar del Río, presidente da Fundação José Saramago, na Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP), passa pela associação à Casa Jorge Amado, de Salvador, Bahia, que vai permitir a materialização da Casa Amado e Saramago, na cidade do Estado do Rio de Janeiro.

A Casa Amado e Saramago vai ter programação própria, paralela ao festival, estando prevista a edição de um livro com a correspondência trocada pelos autores de Gabriela, cravo e canela e Memorial do convento.

Foram já falados, como convidados da Casa Amado e Saramago, os escritores José Luís Peixoto e Ondjaki.

Em Paraty será igualmente apresentado o romance de estreia de Djaimilia Pereira de Almeida, Esse cabelo, obra de raiz autobiográfica, que combina ficção e ensaio, centrada na relação de uma rapariga de origem africana com o seu cabelo.

Djaimilia Pereira de Almeida nasceu em Luanda, em 1982, vive em Portugal desde a infância, é investigadora da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, doutorada em Teoria da Literatura pela Universidade de Lisboa. Esse cabelo nserá publicado no Brasil pela Leya.

Do rapper e activista angolano Luaty Beirão, a Tinta-da-China Brasil vai levar à festa de Paraty o seu diário de prisão, Sou eu então mais livre, então, escrito durante o tempo em que esteve detido, em Angola, de Junho de 2015 a Junho de 2016.

Luaty Beirão também lançará no Brasil, pela editora Demônio Negro, Kanguei no Maiki - expressão angolana para “agarrei o microfone” -, uma colectânea de rimas dos seus raps.

A acção pública de Luaty Beirão, em defesa dos direitos humanos em Angola, soma perto de uma década. Em 2015, foi um dos 17 activistas detidos por debaterem o livro Da Ditadura à Democracia, de Gene Sharp, e textos de Domingos Cruz, em defesa de “Uma filosofia política da libertação para Angola”.

Beirão sobreviveu a duas greves da fome durante o processo e acabou libertado, com os seus companheiros, no final de Junho de 2016, depois de julgados e condenados.

A 15.ª edição da FLIP tem curadoria da jornalista Joselia Aguiar e homenageia Lima Barreto, precursor do modernismo brasileiro, “o escritor pobre, negro e anarquista”, que ficou conhecido pela obra O triste fim de Policarpo Quaresma.

O jamaicano Marlon James, autor de Breve história de sete assassinatos, vencedor do Man Booker Prize, foi o primeiro nome anunciado para a FLIP. Seguiram-se a chilena Diamela Eltit, co-fundadora do grupo de vanguarda Colectivo de Acciones de Arte, a ruandesa Scholastique Mukasonga, definida como “uma das principais vozes africanas”, pela organização, e a brasileira Conceição Evaristo, professora de Literatura na Universidade Católica do Rio de Janeiro, nascida numa favela de Belo Horizonte, autora de Insubmissas lágrimas de mulheres, vista como “guardiã da memória negra”, nas actuais letras do Brasil.

Frederico Lourenço, além da sua tradução do grego da Bíblia, que se prolongará pelos próximos dois anos, também terá publicado no Brasil o volume de ensaios Livro aberto: Leituras da Bíblia, pela Oficina Raquel.

Para a abertura da FLIP está anunciada uma representação evocativa de Lima Barreto (1881-1922), pelo actor Lázaro Ramos, com encenação de Felipe Hirsch, sobre uma investigação da historiadora Lilia Schwarcz.

