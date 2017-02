Marcelo chama Ferro para almoço antes de receber Cristas

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convidou o presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, para um almoço no Palácio de Belém que vai decorrer nesta sexta-feira, antes da audiência pedida ao chefe de Estado pela líder do CDS-PP, Assunção Cristas. A ida do presidente da Assembleia da República a Belém foi avançada pelo Expresso e confirmada ao PÚBLICO pelo gabinete de Ferro Rodrigues.

A líder do CDS-PP vai queixar-se ao Presidente de falta de democraticidade no Parlamento, a propósito das questões relacionadas com o inquérito à Caixa Geral de Depósitos que têm oposto a direita quer à esquerda quer ao próprio presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues. Ainda nesta quarta-feira, durante o debate quinzenal com o primeiro-ministro, o CDS reafirmou as queixas sobre aquilo que considera ser o desrespeito dos direitos da oposição, ao longo do processo de inquérito parlamentar à gestão da Caixa. Ferro Rodrigues interveio no debate para dizer que a porta do seu gabinete estava sempre aberta para todos os partidos e o CDS, pela voz do seu líder parlamentar, Nuno Magalhães, respondeu que o partido se reunia com quem entendia.

O PSD, sobretudo a propósito do inquérito parlamentar à Caixa Geral de Depósitos, também tem posto em causa a democraticidade do funcionamento do Parlamento a imparcialidade de Ferro Rodrigues enquanto presidente da Assembleia da República. Imparcialidade essa que o avisado garantiu nesta quinta-feira que "é total".

