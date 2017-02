Críticas de Cavaco "são prova da importância" do Bloco, diz partido

O deputado bloquista José Manuel Pureza considerou na quinta-feira que as críticas que Cavaco Silva teceu ao Bloco de Esquerda e ao PCP no seu livro são "a prova provada da importância" do Bloco na inversão de políticas.

PUB

O ex-Presidente da República Cavaco Silva, que apresentou na quinta-feira o livro Quinta-feira e outros dias, acusa o BE e o PCP de exercerem uma "influência negativa" na governação do país, com o executivo socialista a depender, "para a sua sobrevivência política", do apoio destes partidos.

Ao falar de José Sócrates, o "protagonista" do seu livro, enquanto primeiro-ministro que durante mais tempo acompanhou os dez anos de Cavaco em Belém, o antigo Chefe de Estado elogiou o Sócrates neste ponto: “Nunca se deixou capturar pelo PCP nem pelo BE e isso foi bom”, disse, num recado à actual governação. “Não existe na Europa, nem tão pouco no mundo, qualquer país que seja desenvolvido e que registe um caminho de sucesso tendo partidos da extrema-esquerda a determinar a condução da política económica”, lê-se num dos excertos.

PUB

"Vindo de quem vem, essa afirmação é a prova provada da importância que um partido político como o Bloco de Esquerda tem na inversão das políticas e na criação de condições políticas inversas àquelas que o anterior Presidente da República apadrinhou durante o seu consolado", afirmou José Manuel Pureza, que falava durante uma sessão pública promovida pelo seu partido em Coimbra, intitulada Precários do Estado.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O deputado do BE notou que um dos casos onde essa inversão está a acontecer, "pouco a pouco, é justamente no combate à precariedade"."Cavaco Silva, como Presidente da República e como primeiro-ministro, foi um dos actores políticos principais no alastramento da mancha de precariedade do nosso país", realçou.

Segundo o deputado, o combate à precariedade "é um dos combates que dá mais sentido à solução política da qual queremos fazer e estamos a fazer parte".

No final da sessão pública José Manuel Pureza referiu que está "convencido" de que, caso o seu partido continue o trabalho que tem vindo a fazer, "o segundo volume de memórias [de Cavaco Silva] dirá exactamente o mesmo e ainda com mais força".

PUB

PUB