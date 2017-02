O que diz Cavaco em Quinta-feira e outros dias

Da resistência que demonstrei perante as pressões mediáticas, os histerismos ruidosos e os interesses meramente partidários para que interrompesse a legislatura de 2011-2015, dissolvendo a Assembleia da República, retirei conforto pessoal e não qualquer cansaço ou irritação. Estava absolutamente convicto de que era esse o caminho do interesse nacional. É nessas situações que se vê a fibra de um Presidente, a sua capacidade para, sem medo, separar o trigo do joio. Honro-me de ter, então, prestado um inestimável serviço à democracia.

Contrariamente às reuniões de quinta-feira que, enquanto Primeiro-Ministro, tinha tido com o Presidente Mário Soares, que eram geralmente breves e sonolentas, dado o seu desinteresse pelas questões económicas e sociais, nas reuniões com o Primeiro-Ministro José Sócrates o diálogo era vivo e intenso e facilmente se prolongava por mais de uma hora. (…)

Nos primeiros anos, foram muitas as vezes em que começou por me afirmar: “Hoje tenho boas notícias.” E avançava com números sobre a execução orçamental, o investimento, as exportações, o turismo ou outros dados económicos. Demorou pouco tempo até eu perceber que se tratava de uma táctica de abertura do diálogo. Frequentemente, as palavras não se conformavam à realidade dos factos e passei a olhar desconfiado para as “boas notícias” do Primeiro-Ministro.

Contudo, foi logo nestas primeiras reuniões que me apercebi da sua resistência ao diálogo e entendimento com os partidos da oposição, da tendência para ver os seus críticos como inimigos e da grande sensibilidade ao que a comunicação social dele dizia, o que me levou a aconselhá-lo a que a ignorasse e se concentrasse na resolução dos problemas do País.

Adoptou, do princípio ao fim da reunião, uma atitude de certa humildade, cordata e respeitosa, repetindo várias vezes que iria manter-me informado sobre todos os contactos que estabelecesse. Simplesmente, nessa altura, eu já contava com várias experiências de como era parco a cumprir o que dizia e sabia que o fingimento era uma das suas características – “um bom ator”, assim o caracterizavam alguns dos seus amigos.

Há muito que tinha concluído que o Primeiro-Ministro tinha pouco de esquerda. Era, de facto, um liberal. Na governação era pragmático, voluntarista e muito pouco ideológico. Foram várias as vezes que me disse não ter paciência para a “esquerda velha” do seu partido. A sua dificuldade estava na escolha das medidas certas para enfrentar os problemas. Muitas vezes errava.

Sublinhou ainda a necessidade de os países, à semelhança das empresas, se endividarem para realizar investimentos, como que a justificar as políticas com que o seu Governo tinha arrastado Portugal para uma situação insustentável. Um raciocínio que revelava uma total e persistente desadaptação à realidade portuguesa, apesar do muito que lhe tinha sido explicado ao longo dos anos. Decidi não o contradizer. Estávamos, afinal, na nossa última reunião.

Perguntei-lhe se iria assumir o seu lugar de deputado à Assembleia da República. Respondeu que iria renunciar, que já não tinha paciência para ouvir discursos como os que se faziam na Assembleia. Houve um tempo em que achara estimulante ser deputado, mas isso era passado.

Como acontece nas verdadeiras reuniões de trabalho, umas vezes estávamos de acordo, outras não. Foram muitos os casos em que vinquei a minha profunda discordância em relação à acção do Governo e algumas conversas não foram nada fáceis. Mas devo reconhecer que, na definição e execução das políticas económicas e sociais, o Primeiro-Ministro não se deixou capturar pelo Partido Comunista Português (PCP) ou pelo BE. (…) Se o PCP e o BE tivessem tido influência nas decisões, promovendo a estatização da sociedade, a correcção dos desequilíbrios económicos e financeiro teria sido igualmente inevitável, mas muito mais penosa. A verdade é que não existe na Europa, nem tão-pouco no mundo, qualquer país que seja desenvolvido e que registe um caminho de sucesso tendo partidos da extrema-esquerda a determinar a condução da política económica.

Quanto aos candidatos [à liderança do PS], elogiou Francisco Assis, dizendo que era um moderado. Em relação a António José Seguro, que eu sabia, de conversas anteriores, não lhe despertar especial simpatia, limitou-se a dizer que não era “mau rapaz”.