Todos os precários do Estado podem recorrer às comissões de avaliação

Todos os trabalhadores da Administração Pública que têm vínculos precários e que consideram que estão numa situação irregular podem pedir para que o seu caso seja avaliado no âmbito do programa de combate à precariedade que será apresentado até ao final de Março. A garantia foi deixada nesta quinta-feira pelo secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, que assumiu que serão contempladas todas as situações de “efectiva precariedade”, independentemente de estarem ou não identificadas no diagnóstico feito pelo Governo.

“Independentemente de o caso A ou B estar incluído na quantificação que foi feita a 30 de Junho, todas as pessoas individualmente vão poder dirigir-se às comissões bipartidas e ver a sua situação avaliada", assegurou.

Cada caso, garantiu, será avaliado e a solução encontrada vai ter em conta “critérios quer de laboralidade, quer de outras matérias que têm a ver com o tipo de funções desempenhadas e a forma contratual que existe".

Miguel Cabrita respondia às questões colocadas pelo BE, pelo PEV e pelo PCP, que defendem que todos os trabalhadores precários devem ser integrados no processo, nomeadamente os que estão nos organismos públicos através de empresas de outsourcing e que não estão contemplados no relatório que identificou mais de 116 mil trabalhadores com vínculos temporários no Estado.

Durante o debate sobre a precariedade na Administração Pública, pedido pelo PCP, o secretário de Estado admitiu que o relatório não dá conta de todas as realidades contratuais, mas mostrou disponibilidade para resolver todas as situações de “efectiva precariedade", independentemente de estarem ou não contempladas no diagnóstico apresentado a 3 de Fevereiro.

O governante garantiu que até ao final do primeiro trimestre será apresentada, na Assembleia da República, uma proposta de lei com o programa de regularização de precários e “até final de Outubro estarão montadas e a funcionar as estruturas que vão levar a cabo este trabalho”.

Miguel Cabrita referia-se às comissões a criar em cada ministério, com representantes das Finanças, do Trabalho e dos sindicatos, que irão avaliar, caso a caso, se os trabalhadores estão a desempenhar funções permanentes com vínculos desadequados. A iniciativa do processo terá de partir do trabalhador.

Enquanto a esquerda quis garantias do Governo de que nenhum trabalhador precário ficará fora do processo de regularização, os deputados do PSD e do CDS acusaram o Governo de, ao mesmo tempo que diz que quer combater a precariedade, estar promover os contratos a termo.

Os deputados referiam-se às estatísticas do emprego público divulgadas na quarta-feira e que apontam para a existência, no final de 2016, quase 76 mil contratos a termo no Estado, mais 6% do que no final de 2015 e mais 20% do que no terceiro trimestre desse ano, quando o actual Governo tomou posse.

