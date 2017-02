Carlos César: "Não escolheria Centeno para orador de um comício"

O líder da bancada do PS, Carlos César, negou que haja desconforto com a mensagem do Presidente da República, na qual Marcelo Rebelo de Sousa comunica que aceitou a posição do primeiro-ministro de manter o ministro das Finanças Mário Centeno em nome da estabilidade.

"Foi coordenada com o senhor primeiro-ministro e a mensagem que interpreto é de solidariedade institucional para com o Governo", afirmou aos jornalistas. Carlos César disse que a nota de Marcelo Rebelo de Sousa lhe causou "grande satisfação", já que o Presidente pensaria o que os portugueses pensam, que este ministro tem muito sucesso".

Questionado sobre a polémica quanto à actuação do ministro das Finanças neste caso, Carlos César respondeu com uma frase curiosa: "Sabe, eu não escolheria o doutor Mário Centeno para orador de um comício, mas ele foi muito bem escolhido para ministro das Finanças".

No comunicado, publicado na passada segunda-feira depois de ter recebido em Belém o ministro das Finanças, o Presidente aceitou a posição de António Costa de manter a confiança em Mário Centeno "atendendo ao estrito interesse nacional em termos de estabilidade financeira".

Alguns socialistas - como Porfírio Silva, Ascenso Simões e Vital Moreira - condenaram o teor da nota do Presidente da República e chegou a ser noticiado desagrado também em São Bento.

