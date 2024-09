O Centro Cultural de Belém quer voltar a ser (também) a casa do teatro e da dança

Aida Tavares chegou ao Centro Cultural de Belém (CCB) em Dezembro para repensar o lugar das artes performativas e do pensamento numa casa em transformação – com a chegada de uma nova presidente do conselho de administração, Francisca Carneiro Fernandes; com a conversão, não sem turbulência, daquele que foi o Museu Colecção Berardo em MAC/CCB; e com a perspectiva de concretização dos há muito adiados módulos 4 e 5, destinados a acolher hotel, apartamentos e galeria comercial.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt