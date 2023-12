Aida Tavares é a nova directora artística para as artes performativas do CCB

Ex-directora do São Luiz vai ocupar um cargo instituído no final deste ano pela nova presidente do Centro Cultural de Belém, Francisca Carneiro Fernandes.

O Centro Cultural de Belém (CCB) anunciou esta tarde que tem uma nova directora artística para as artes performativas e o pensamento, um cargo até aqui inexistente nesta que é uma das principais instituições culturais do país. Aida Tavares, que já está em funções desde o passado dia 15, foi o nome escolhido para ocupar o lugar instituído pela presidente do conselho de administração, Francisca Carneiro Fernandes, cuja chegada ao CCB foi dada a conhecer a 6 de Outubro.

Programadora cultural com uma carreira essencialmente ligada à Câmara Municipal de Lisboa, e ao São Luiz Teatro Municipal em particular, Aida Tavares é, pode ler-se no comunicado distribuído às redacções, “uma contratação considerada essencial e urgente para o cumprimento da missão integral da instituição, acompanhando o novo ciclo estratégico iniciado com a nomeação de Francisca Carneiro Fernandes”.