Uma festa para celebrar a identidade da aldeia de Uva e os seus pombais

Está de volta a festa que celebra os edifícios mais icónicos da aldeia de Uva, no concelho de Vimioso, mas também a sua identidade rural e tradições: no dia 20 de Julho, a Festa dos Pombais promete trazer uma “alternativa criativa, cultural e diversificada” às típicas festas populares de Verão – este ano, com um programa recheado de visitas, actividades para crianças, animação de rua, música e outras iniciativas.

A segunda edição volta a ter como foco a “promoção do território e do que este tem de mais genuíno e inigualável” e, por isso, é claro que arranca com uma visita guiada ao ex-líbris da aldeia transmontana e que dá nome à festa: um passeio interpretativo aos pombais tradicionais com a Palombar, a associação que está a recuperar este “património edificado único no Nordeste Transmontano” (10h).

Na aldeia de Uva existem “mais de 40” destas estruturas de “arquitectura vernacular”, “fortemente ligadas à comunidade, à cultura e à conservação da natureza”, estando a maioria localizada “no perímetro da aldeia”. Estes “edificados icónicos da região” são “um legado único” que a organização quer dar a conhecer com este evento, promovendo “a dinamização do mundo rural e o seu património arquitectónico, natural e cultural”, sublinha em comunicado.

“Numa década, a organização não-governamental de ambiente Palombar – Conservação da Natureza e do Património Rural, através de várias iniciativas, nomeadamente dos campos de trabalho voluntário internacionais, já recuperou quase a totalidade dos pombais existentes na aldeia.”

Foto Aline Domingues, responsável pelo projecto Menina d'Uva DR

Entre mais de uma dezena de actividades que vão decorrer no penúltimo sábado do mês, destaca-se a visita à adega da Menina d'Uva, “um projecto criado por Aline Domingues em 2017”, quando, vinda de França, trocou Paris pela aldeia dos pais no Planalto Mirandês, “com o objectivo de cuidar e de partilhar o património vitícola da região”.

A visita vai contar com uma arruada dos gaiteiros da aldeia (18h), que também estarão presentes noutro momento especial do evento: o lançamento do livro Memória dos Pombais (21h15), um “trabalho de recolha único” editado pela Palombar e que reúne “as memórias de muitas pessoas que criaram com a terra laços de sustento” e que partilharam “a forma como a sua história se cruza com as dos pombais tradicionais” de Uva.

Foto A festa conta com jogos tradicionais DR

Foto Os Contos da Eira trazem histórias da tradição oral portuguesa DR

De destacar ainda a oficina de reboco em terra para crianças (11h), a sessão de contos tradicionais na eira (16h), a peça de teatro cómico Barbaro Shop, de Cia. Brutal (17h), e os momentos musicais, com Bioma (Tânia Pires e convidados) no pombal (19h), seguido de concerto de Daguida (22) e DJ Plame (24h). Ao longo da tarde, há ainda mercado de artesanato e gastronomia, jogos tradicionais, e animação de rua com Agostinho e Felicidade, de Boca de Cão.

A festa é organizada pela União de Freguesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva, e pela Palombar, em colaboração com o município de Vimioso e o apoio da Comissão de Festas de Uva 2024/2025. O programa completo e outras informações estão disponíveis aqui.