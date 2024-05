Em Trás-os-Montes, voluntários vão trabalhar no restauro e conservação das aldeias

A Associação Palombar, com sede em Vimioso, desenvolveu o projecto NatuRural Heritage, que tem como objectivo principal promover o restauro e a conservação do património rural e natural de aldeias do Nordeste Transmontano.

"Este projecto está centrado na realização de campos de trabalho voluntário internacionais (CTVI), com vista a promover o restauro de edificados da arquitectura vernacular associados às comunidades rurais e a conservação da natureza, bem como na promoção de prospecções arqueológicas, com o objectivo de contribuir para a investigação e descoberta do património material local ancestral", indicou esta Organização não-governamental (ONG), em comunicado enviado à Lusa.

Para Sara Freire, técnica de ecoturismo e educação ambiental, que é citada no comunicado, as actividades de voluntariado dos CTVI têm impacto a diferentes níveis: localmente, na vida da comunidade onde se realizam as acções, rompendo o isolamento, aumentando os encontros e intercâmbios intergeracionais e contribuindo positivamente para o bem-estar da população, destaca Sara Freira, técnica de ecoturismo e educação ambiental e coordenadora do projecto, que é citada no comunicado.

As acções do projecto terão lugar nas aldeias de Uva, no concelho de Vimioso, e de Picote, no concelho de Miranda do Douro, e incluem a realização de três campos de trabalho voluntário internacionais. Na aldeia de Uva, os trabalhos vão incidir na construção de um pombal tradicional de 15 a 29 de Julho. Já em Picote, a acção irá centrar-se em escavações arqueológicas a decorrer de 12 a 26 de Agosto e de 2 a 16 de Setembro.

De acordo com a mesma nota da Palombar, "adicionalmente, este projecto pretende promover a dinamização do mundo rural, a descoberta do território e da sua riqueza natural, patrimonial, cultural e humana, bem como a partilha intergeracional de experiências e conhecimento".

"O primeiro campo de trabalho tem como objectivo promover o restauro de um pombal tradicional, com vista a preservar este edificado vernacular, bem como disseminar as técnicas tradicionais de construção usadas para erigir este património rural, transmitidas ao longo de gerações, em perfeita simbiose com o meio ambiente", refere a Palombar.

Já os campos de trabalho direccionados para as prospecções arqueológicas, visam dar continuidade aos trabalhos arqueológicos já desenvolvidos na aldeia de Picote pela Universidade do Porto, e agora integrados num projecto do município de Miranda do Douro, Junta de Freguesia de Picote e Palombar, na zona da "Casa Romana", com o propósito de musealização da área.

O projecto é desenvolvido com o apoio dos municípios de Vimioso e Miranda do Douro, da associação francesa Rempart, da Frauga e da Obra Kolping Portugal.

As acções são financiadas pelo Corpo Europeu de Solidariedade (CES) da União Europeia (UE).