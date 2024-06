Venceu o Top Chef França, mas é em Lisboa que Louise Bourrat é “muito feliz” no seu BouBou’s

A chef Louise Bourrat, que tem ascendência minhota, vencedora do Top Chef França 2022, prepara o restaurante para voos mais altos: agora com dois menu de degustação, com foco no fine dining.

Parece que pouco mudou desde 2021, quando o Fugas entrou pela primeira vez no BouBou's, perto do Príncipe Real, em Lisboa, e viu a chef francesa Louise Bourrat na cozinha, por detrás de um balcão aberto para a sala. A decoração é praticamente a mesma, mas olhando com mais atenção, muito mudou, a começar pelo menu que era à la carte e agora é só de degustação, como se pode ver logo do lado de fora do restaurante, numa placa iluminada. Lá dentro, passando a primeira sala, que é um bar, entramos na segunda e lá está Bourrat atrás do balcão, debruçada sobre o prato que finaliza, mas a sua cozinha já não é feita apenas por mulheres, mas também há homens que confeccionam os diversos momentos dos menus.

Outras coisas mudaram também na sala, o serviço de mesa descontraído, em que se escolhiam os pratos e estes eram comunicados à cozinha, é agora mais sofisticado, com empregados de mesa sempre atentos a todas as necessidades e que falam diversas línguas ao apresentarem minuciosamente cada prato que chega à mesa — o nome, os ingredientes e o modo como foi confeccionado.

Além destes, há ainda a sommelier Anastasiia Kornilova, de origem ucraniana, que escolhe vinhos que chegam dos locais mais exclusivos, de França a Portugal, passando por outros países como a Georgia.

O conceito é de fine dining e há dois menus, o Omnivorous e o Terrae, ambos com sete e dez momentos, entre snacks, entradas, pratos, sobremesas e petit fours — no primeiro é possível comer carne e peixe, e no segundo focado no mundo vegetal, dos legumes às algas, passando pelas plantas selvagens. Desengane-se quem pensa que o primeiro menu é mais caro porque tem produtos de origem animal. Os dois têm o mesmo valor: 95€ (sete momentos) e 125€ (dez momentos). Se optar pelo wine pairing existem duas opções: 75€ (seis vinhos) e 105€ (oito vinhos) — o menu informa ainda que, no final, será adicionada uma taxa de serviço no valor de 10% à conta.

Ouve-se muito francês — no fim do serviço, Louise Bourrat senta-se à mesa com os jornalistas e comenta que os portugueses são clientes habituais. Contudo, naquela noite são sobretudo gauleses os convivas, uns percebe-se que são turistas pelas suas roupas e mochilas coloridas, outros que vivem em Portugal pelos seus uniformes de trabalho e alguns vestidos com um toque mais sofisticado.

Bourrat reconhece que ter conquistado o concurso Top Chef em França em 2022 contribuiu para que os seus concidadãos queiram experimentar a sua cozinha. Em 13 edições, é a terceira mulher a vencer o concurso.

Foi há cerca de dois anos, mas a jovem chef — que chegou a Portugal apenas para ajudar o irmão e a cunhada, Alexis e Agnes Bourrat, no restaurante que aqueles tinham aberto em 2018, acabando por assumir a cozinha — apelida a conquista do Top Chef como um "milagre", lembrando que, na altura, estávamos a sair da pandemia, que foi particularmente dura para os negócios de restauração, e que, no dia em que se soube o resultado do concurso, a linha telefónica caiu. O telefone começou a tocar e as reservas foram-se acumulando, nove meses de lista de espera. "Foi esta a importância do prémio. Foi um milagre. Foi tão incrível, depois de um ano e meio fechados, ter os dias cheios, todos os dias. Sou tão agradecida", declara.

Com tantos pedidos, o BouBou’s decidiu que estes representariam 60% por noite, para que os locais pudessem também experimentar. "Foi um tsunami", insiste Bourrat, que se orgulha de o restaurante ter recebido a recomendação Michelin o ano passado.

As mudanças operadas, quer na cozinha, quer na sala, são o caminho para a estrela Michelin? "A Louise e a equipa do BouBou’s trabalha todos os dias para atingir os mais elevados níveis de excelência para os seus clientes e, embora a estrela Michelin represente exactamente isso, vêem-na como uma potencial consequência e não como o objectivo principal", responde a agência de comunicação.

As bases da cozinha de Louise Bourrat são francesas — adquiriu-as na L’École Hôtelière Savoie Léman e passou pelas cozinhas de grandes chefs como ​Alain Ducasse —, mas os seus pratos têm inspiração de muitos sítios por onde já passou, nomeadamente da cozinha japonesa, que a chef considera ser "a mais refinada do mundo", sem esquecer a portuguesa, uma vez que os irmãos Bourrat têm ascendência minhota.

Imagina-se a regressar a França? "A minha vida está aqui, sou muito feliz aqui, não me vejo a abrir em França", responde.

BouBou’s Morada: Rua Monte Olivete 32, 1200-280, Lisboa

Telefone: 213 470 804

Horário: Segunda a domingo, das 19h às 2h

