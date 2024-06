Autárquicas: PSD favorável a uma coligação com o CDS e a IL para a Câmara do Porto

Líder da concelhia diz que está a “trabalhar activamente” com o presidente do PSD para que o “candidato à Câmara do Porto seja aquele que possa agregar mais no centro-direita democrático”.

Embalado pelas recentes vitórias que o PSD obteve no concelho do Porto nas eleições legislativas antecipadas de Março e nas europeias, o partido pondera apresentar aos portuenses, nas eleições municipais do próximo ano, um “projecto político autárquico o mais amplo possível no espectro do centro-direita democrático que abranja os sociais-democratas, o CDS e a Iniciativa Liberal”. A garantia foi deixada ao PÚBLICO pelo líder da concelhia do PSD Porto, Alberto Machado, que se vai candidatar a um segundo mandato à frente daquele órgão.

“Nós queremos construir no Porto uma solução política de união do centro-direita democrático e o nosso objectivo nas eleições autárquicas de 2025 é procurar recuperar a confiança dos portuenses numa candidatura que terá uma equipa, mas, sobretudo, um conjunto de compromissos eleitorais que visam melhorar a qualidade de vida dos portuenses no dia-a-dia”, revelou o dirigente social-democrata e primeiro vereador do PSD na Câmara do Porto.

Tendo como lema da candidatura “agregar, trabalhar, construir e vencer”, o deputado e conselheiro nacional afirma que a lista que está a preparar para se candidatar à liderança da concelhia do PSD Porto “é muito forte para que os militantes do partido possam sentir-se representados”.

Questionado pelo PÚBLICO sobre a notícia avançada no final da semana passada pelo jornal Nascer do Sol que admite a possibilidade de o PSD e a Iniciativa Liberal concorrerem coligados em 2025 nos distritos de Aveiro, Braga (cujos presidentes estão em final de mandato) e também Lisboa, Alberto Machado responde sem qualquer hesitação: “A notícia vem ao encontro daquilo que é a estratégia política que há muito tempo venho a defender. O PSD procurará sempre encontrar os melhores do partido, os melhores da sociedade civil e também os melhores que os outros partidos possam acrescentar ao PSD, como o CDS e a IL", diz, aludindo à convergência ideológica dos dois partidos.

Quanto a nomes para liderar uma futura candidatura ao Porto nem uma palavra. “Nomes só depois de o presidente do PSD tomar as suas decisões no final do ano, depois da aprovação do Orçamento do Estado para 2025. Estando estabilizada a questão nacional, certamente que o PSD irá concentrar todas as suas energias no projecto autárquico no Porto, o que não é impeditivo de que a comissão política concelhia continue a trabalhar como tem vindo a trabalhar", declarou, acrescentando: "Estamos activamente a trabalhar com o presidente do PSD para que o candidato à Câmara do Porto seja aquele que possa agregar mais dentro do centro-direita democrático."

Eleito deputado à Assembleia da República nas últimas legislativas, depois de ter ficado fora das listas na anterior legislatura quando Rui Rio era líder do PSD, Alberto Machado adianta que ao longo do mandato que agora termina teve conversas com os dois partidos, particularmente com o CDS, sobre a possibilidade de haver um projecto político autárquico no Porto. "É fácil encontrar plataformas de entendimento que possam levar a que possamos apresentar um projecto político e uma equipa conjunta", diz.

Apoiante de Luís Montenegro, o social-democrata candidata-se a um segundo mandato à frente da concelhia e a apresentação da sua candidatura está marcada para a próxima quinta-feira à noite, num plenário de militantes, que se realiza na Junta de Freguesia de Massarelos.