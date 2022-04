PSD-Porto dividido entre Montenegro e Moreira da Silva

Presidente da maior distrital social-democrata apoia o antigo líder parlamentar. Concelhia joga as fichas todas no ex-director-geral da OCDE.

Os presidentes das principais estruturas do PSD-Porto jogam em tabuleiros opostos na disputa interna do PSD que vai escolher o sucessor de Rui Rio. A um mês das eleições directas, Luís Montenegro ganha o apoio do presidente da maior distrital do partido, o ex-deputado Alberto Machado. Já o líder da comissão política concelhia do PSD-Porto, Miguel Seabra, vai jogar as fichas todas em Jorge Moreira da Silva, que tem Francisco Pinto Balsemão como mandatário nacional da candidatura.