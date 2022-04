Jorge Moreira da Silva candidata-se à liderança do PSD para “renovar” o partido e “reformar a política”

Jorge Moreira da Silva, antigo primeiro vice- presidente do PSD, candidata-se à liderança do partido com um projecto para “renovar o PSD, reformar a política e de liderar o crescimento sustentável em Portugal”.

Numa sessão que decorreu num espaço em Monsanto, em Lisboa e em que participaram apenas Miguel Goulão, antigo dirigente da JSD e a sua mulher e filho mais velho, o antigo ministro do Ambiente considera ser “o militante que está em melhores condições de protagonizar” o objectivo traçado. Moreira da Silva assume o compromisso de “actualizar as linhas programáticas do PSD” e “clarificar natureza do relacionamento” com os outros partidos. Neste ponto, o antigo dirigente social-democrata “não admite, em qualquer circunstância dialogar e negociar com forças populistas e extremistas” numa alusão ao Chega embora não o tenha referido no discurso.

No púlpito, com o slogan “Direito ao futuro” (o título do livro que lançou em Setembro passado), Moreira da Silva, que deixou de ser director da OCDE para ser candidato à liderança do PSD, assume uma diferença em relação a Luís Montenegro, o seu adversário na corrida eleitoral interna. “O resultado das eleições legislativas confirma que tinha razão. Lamento que, em 2020, muitos tenham ficado convenientemente calados e, ainda pior, venham agora definir o PSD como ‘a casa comum dos não socialistas’”, disse, numa referência às declarações de Montenegro na apresentação da candidatura há duas semanas. “Comigo, não. Na casa do PSD não cabem racistas, xenófobos e populistas”, reforçou.

O antigo dirigente social-democrata propõe-se também “abrir e modernizar o PSD, tornando-o um partido-movimento”, “liderar uma oposição enérgica, inconformista, criativa e reformista”, “unir o PSD” e “liderar uma vaga de reformas capaz de reconquistar” o direito ao futuro.

O candidato, que na semana passada deixou de ser director da cooperação para o desenvolvimento da OCDE, comprometeu-se em constituir “um verdadeiro governo-sombra” que será apresentado no congresso em Julho, caso seja eleito líder do partido, e onde estarão incluídas pessoas que não o apoiem nesta eleição interna. “Ficam os ministros e os secretários de Estado do governo socialista a saber que, a partir de agora, terão uma marcação directa por parte dos ministros-sombra e dos Secretários de Estado sombra do PSD. E fica António Costa a saber que terá em mim um adversário enérgico. Não lhes daremos descanso, em nome do mandato que os portugueses nos conferiram”, afirmou.

Dirigindo-se directamente aos militantes do PSD (por serem os eleitores nas directas de 28 de Maio), Moreira da Silva apelou a que reflictam sobre os candidatos. “Quando votarem terão de saber interpretar a vontade daqueles que, não tendo direito de voto, são potenciais eleitores do PSD. Para esses não basta um líder capaz de criticar o governo. É preciso alguém que tenha um plano para Portugal. Que tenha provas dadas na liderança de reformas e na entrega de resultados, tanto no plano nacional como internacional”, afirmou, dizendo que “joga tudo” nestas eleições internas.