Rui Moreira convida vereador do PSD para direcção da STCP Serviços

O vereador do PSD da Câmara do Porto que levou o seu partido a votar favoravelmente a proposta de Rui Moreira de saída da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP), Alberto Machado, vai integrar em breve o conselho de gerência da STCP Serviços, apurou o PÚBLICO.

O convite partiu do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, e terá sido feito depois de ser público que Alberto Machado iria ficar de fora da lista de deputados nas legislativas de Janeiro deste ano, por opção do ainda líder do PSD, Rui Rio.

Uma das razões que levaram Rui Moreira a convidar o autarca prende-se, segundo fonte da presidência, com a sua experiência autárquica – foi presidente da Junta de Freguesia de Paranhos durante quatro mandatos – e também com o facto de o acordo de governação feito no início do mandato com o PSD estar a funcionar bem.

Questionado pelo PÚBLICO sobre se pretendia conciliar o lugar de vereador com o cargo que vai ocupar na STCP Serviços, Alberto Machado respondeu assim: “Neste momento estou a dar consultas e aulas. E estou a gostar”.

Alberto Machado, que preside à distrital do PSD-Porto, foi uma das pessoas que mais se empenhou na aprovação da proposta do executivo que previa a saída da Câmara do Porto da ANMP por divergências quanto às negociações sobre a descentralização de competências para as autarquias e que se tornou num dos temas mais mediáticos desta semana.

Para que a proposta de Rui Moreira fosse aprovada, bastava apenas que a abstenção do PSD, mas Alberto Machado quis ir mais longe e promoveu uma reunião da distrital para domingo à noite, véspera da votação da proposta, forçando o voto favorável do partido. Já a concelhia havia votado em sentido contrário, ou seja, contra a saída do Porto da ANMP.

No início do mandato autárquico, os sociais-democratas fizeram um acordo com o movimento independente de Rui Moreira, que não conseguiu maioria absoluta nas eleições autárquicas, para estabelecer condições de governabilidade na Câmara do Porto, garantindo a implementação de medidas estruturais do PSD. O acordo não previa a atribuição de lugares, mas o tema não deixou de ser abordado no âmbito das negociações, tendo Rui Moreira acenado com a presidência da Empresa Águas do Porto a Vladimiro Feliz, e o pelouro da Saúde e Relação com as Autarquias a Alberto Machado.

O PÚBLICO confrontou Vladimiro Feliz sobre a disponibilidade de o seu colega de bancada vir a ocupar um lugar na direcção da STCP Serviços e o autarca comentou o caso, dizendo que com ele ninguém falou. “Embora se tenha discutido a possibilidade de atribuição de lugares, a mesma não foi considerada na concretização do acordo, por opção do PSD, a não ser o da presidência da assembleia municipal, hoje liderada pelo PSD (...). Relativamente à possível atribuição de lugares pelo presidente da Câmara do Porto a militantes do PSD, não estive envolvido em qualquer conversa que alterasse os termos do acordo que assinei”, explicou, garantindo que, consigo, o presidente da Câmara do Porto não falou. “Quanto a mim, reafirmo que não estou disponível para ocupar qualquer cargo executivo no universo municipal”, declarou.

“A STCP Serviços encontra-se sem actividade operacional desde Março de 2012, não dispondo de recursos humanos nem activos fixos tangíveis ou intangíveis”, de acordo com o Relatório e Contas Consolidadas da STCP do primeiro semestre de 2021, enviado no dia 30 de Setembro à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

Em Fevereiro deste ano, a Câmara do Porto votou a delegação de competências à STCP Serviços relacionadas com a mobilidade e gestão de infra-estruturas auxiliares ao transporte público, como a gestão do Intermodal de Campanhã.