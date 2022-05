O PSD dá a mão a Rui Moreira e Câmara do Porto sai da ANMP

A Câmara do Porto desvincula-se a partir desta segunda-feira da Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) em profunda discordância pela forma como o Governo está a conduzir o processo de transferência de competências para as autarquias, nomeadamente na área da Educação, no âmbito da descentralização.

O PÚBLICO sabe que a bancada municipal do PSD vai votar favoravelmente na reunião desta noite da Assembleia Municipal a proposta de saída da autarquia portuense, aprovada pelo executivo municipal no dia 19 de Abril. Nessa altura, a proposta de Rui Moreira foi aprovada pela maioria, com votos contra do PS, CDU, BE e um PSD dividido — enquanto Vladimiro Feliz votou contra e pediu ao autarca do Porto para adiar a decisão, Alberto Machado quis mostrar-lhe o seu apoio com uma abstenção na votação. “A ANMP foi além das suas competências”, afirmou o também presidente da distrital social-democrata.

Para que a proposta seja aprovada esta segunda-feira à noite bastará uma abstenção dos sociais-democratas, mas o PSD quer mesmo votar a favor da proposta de Rui Moreira, com quem o partido tem um acordo de governação celebrado no início do mandato do autarca independente. E, mais uma vez, o líder da distrital teve um papel importante nesta questão.

A decisão de o PSD votar a favor foi tomada no domingo à noite, numa reunião das estruturas do partido, em que se ouviram muitas críticas ao Governo, mas também à presidente da ANMP, Luísa Salgueiro, que é acusada de ter “uma agenda que não é municipal, mas sim governamental”.

Há um mês, o assunto foi debatido numa reunião da comissão política concelhia que deliberou votar contra a proposta de saída do Porto da ANMP. Ao que o PÚBLICO apurou, sete elementos pronunciaram-se contra a saída da Câmara do Porto da associação de município e seis a favor. O presidente da distrital, Alberto Machado, entendeu que a questão deveria ser debatida em sede do órgão distrital e neste domingo o partido esteve reunido para tomar uma posição final sobre o tema. Vladimiro Feliz, primeiro vereador do PSD, não participou, mas é conhecida a sua posição. O autarca entende que o partido não deveria votar favoravelmente uma vez que o alvo das críticas ao processo de descentralização em curso deve ser o Governo e não a associação de municípios.

Quando o assunto foi discutido em reunião do executivo, Vladimiro Feliz pediu ao autarca do Porto para adiar a decisão.

Ao contrário de há um mês, desta vez, houve consenso e a bancada municipal dos sociais-democratas mais logo vai votar ao lado de Rui Moreira. Para alguns autarcas, a decisão do presidente da Câmara do Porto de abandonar a ANMP pode abrir caminho a outras saídas, face ao descontentamento que existe a nível dos autarcas.

“A ANMP existe para defender os interesses dos municípios e não faz esse papel e, se assim é, eu não tenho de estar numa associação dessas”. A declaração é do presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, Aires Pereira, que aponta muitas críticas ao processo. Focando-se no envelope financeiro que está associado à transferência de competências, o autarca da Póvoa de Varzim sublinha que “o que a lei diz é que a transferência de novas competências para os municípios só pode acontecer com neutralidade financeira — uma expressão muito usada por Rui Moreira —, ou seja, não pode ter mais custos para a entidade que recebe essas competências”.

Tem havido um enorme clamor relativamente ao processo de descentralização — que entregou aos municípios, a 1 de Abril, competências na conservação e manutenção das escolas dos 2.º e 3.º ciclos e do ensino secundário. Alegam que esta responsabilidade não veio acompanhada pela verba necessária para ser assumida e transformou-se apenas numa tarefa impossível de ser cumprida.

Em declarações ao PÚBLICO, Aires Pereira questionou a posição assumida pelo Governo relativamente à Parque Escolar. De acordo com as contas da Câmara do Porto, a Parque Escolar paga seis vezes mais pela manutenção das escolas públicas do que o valor que está a ser atribuído aos municípios. O presidente da Câmara do Porto não concorda com as contas do Governo e diz que a diferença nas contas “não é de 10%, é de 60%”.

Alinhado com Rui Moreira, o autarca da Póvoa de Varzim aproveita alertar para “descapitalização” das autarquias e advoga que face à “gravidade” da situação já se impunha a convocação de um congresso extraordinário da Associação Nacional de Municípios Portugueses para discutir a descentralização. “Se é que quer tratar disto em nome da defesa dos municípios, o Governo deve ouvir as câmaras sobre esta matéria e deve ser convocado congresso extraordinário da ANMP”, reiterou Aires Pereira.

Na opinião do presidente da Câmara da Póvoa de Varzim, “há uma intenção velada para este processo correr mal para depois se adiar a discussão sobre a regionalização”.