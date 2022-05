Marcelo pede consensos para que se evite “uma crise sobre a descentralização”

Um dia depois da aprovação na Assembleia Municipal do Porto da saída da autarquia da Associação Nacional dos Municípios Portugueses (ANMP), após uma proposta do executivo municipal que passou com maioria, graças aos votos dos independentes liderados por Rui Moreira e dos deputados do PSD e do Chega – PS, BE, CDU e PAN votaram contra -, o Presidente da República apelou a uma solução de compromisso para a descentralização de competências para as autarquias, com recursos orçamentados para 2023 e sem deitar fora o peso de uma instituição”, numa alusão clara à ANMP.