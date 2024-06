Travis Kelce no palco e príncipe William a dançar roubam protagonismo a Taylor Swift

Instagram/The Prince and Princess of Wales

O príncipe de Gales roubou atenções ao dançar Shake it off na bancada do estádio de Wembley com os filhos George e Charlotte.

Taylor Swift apresentou um novo bailarino em Londres: nem mais, nem menos do que o namorado, Travis Kelce. O futebolista surpreendeu a multidão no Estádio de Wembley, neste domingo, ao surgir em palco de fato e chapéu para participar num dos momentos do espectáculo. Mas não foi a única surpresa deste fim-de-semana: na sexta-feira, o príncipe William dançou ao som de Shake it off, antes tirar uma selfie com Taylor Swift, e Paul McCartney misturou-se entre as swifties na plateia.

Os fãs estão habituados a ver Travis Kelce nos estádios onde Taylor Swift tem passado com a The Eras Tour, mas não esperavam que o futebolista subisse ao palco. Sem precisar de apresentações, a estrela da NFL juntou-se aos bailarinos para o segmento de transição do álbum The Tortured Poets Department, em que ajudam a cantora a mudar de figurino para cantar I can do it with a broken heart.

Na coreografia, a artista é vestida como se se tratasse de uma boneca inanimada e foi Travis Kelce a pegar-lhe ao colo, enquanto sorria para os swifties (nome dado aos fãs da cantora) em êxtase, que captavam o momento com os telemóveis. Para terminar, ainda ajudou a namorada a retocar a maquilhagem, antes de sair do palco.

A surpresa aconteceu apenas dois dias depois de Taylor Swift ter publicado, pela primeira vez, uma fotografia com o namorado nas redes sociais, desde que surgiram os primeiros rumores de namoro, em Setembro do ano passado. Mas não foi uma fotografia do casal que a artista partilhou: uma selfie com o príncipe William e os filhos George e Charlotte.

O príncipe de Gales marcou presença no primeiro concerto de Taylor Swift em Londres, no mesmo dia em que celebrava 42 anos. Acompanhado dos dois filhos mais velhos ─ o pequeno Louis terá ficado com Kate Middleton, que continua a ser tratada para um cancro ─ William não só viu o concerto, como também dançou ao som de Shake it off. O vídeo, onde o futuro rei aparece a dançar tem circulado nas redes sociais, com a descontracção do príncipe a ser elogiada. “O príncipe William é o swiftie de que todos precisávamos”, escreve uma utilizadora no TikTok.

E há, ainda, outro swiftie que se revelou neste fim-de-semana. Paul McCartney misturou-se entre a multidão na plateia, a caminho do lugar que lhe estava reservado, e deixou-se fotografar, cumprimentando alguns fãs, poucos dias depois de ter celebrado 82 anos. Tal como um verdadeiro swiftie, o antigo membro dos Beatles recebeu pulseiras da amizade e dançou ao som de But daddy I love him!.

Ao longo do fim-de-semana, não faltaram outras celebridades na plateia, incluindo Cate Blanchett, Mila Kunis e Ashton Kutcher, Gracie Adams (que também se juntou para um dueto ao piano para cantarem Us), Jon Bon Jovie, Liam Hemsworth e Tom Cruise.

Taylor Swift regressa a Londres para cinco espectáculos em Agosto, assinalando o final da digressão europeia, que passou por Lisboa a 24 e 25 de Maio. A The Eras Tour continua no Canadá e nos Estados Unidos até Dezembro.