Milhares de pessoas ficaram desalojadas após chuvas intensas e cheias na Índia

Milhares de pessoas ficaram desalojadas no estado de Assam, no nordeste da Índia, e pelo menos 37 pessoas morreram na sequência de fortes chuvas, inundações e deslizamentos de terras nos últimos dois meses, informaram as autoridades nesta segunda-feira.

Embora a intensidade das chuvas tenha diminuído nos últimos dois dias, o que melhorou ligeiramente a situação das inundações, pelo menos 200.000 pessoas foram afectadas em 11 regiões do estado indiano devido a episódios relacionados com a chuva, segundo um comunicado da autoridade estatal de gestão de catástrofes.

Mais de 12.000 pessoas tiveram de sair das suas casas no estado de Assam e as autoridades disseram estar à espera de uma nova vaga de inundações em Julho, com o rio Kushiyara, um rio transfronteiriço entre a Índia e o Bangladesh, a ultrapassar a marca de perigo em vários locais.

O nordeste da Índia e o vizinho Bangladesh foram assolados por inundações nos últimos dois meses, deixando milhões de pessoas sem abrigo, com as autoridades meteorológicas a preverem que a situação poderá agravar-se.

A situação no Bangladesh também melhorou com a descida do nível das águas de vários rios e com a redução das águas a montante provenientes da Índia, informaram as autoridades.