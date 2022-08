Inundações na Nova Zelândia obrigam à evacuação de centenas de casas

Pelo terceiro dia consecutivo, chuvas torrenciais fustigaram as porções Oeste e Norte da Ilha Sul da Nova Zelândia. O risco de deslizamento de terras obrigou não só centenas de pessoas a deixar as suas casas, mas também ao encerramento de estradas e escolas.

O estado de emergência foi declarado pelas autoridades, na quarta-feira, no distrito da costa ocidental de Buller e na cidade de Nelson, onde 233 casas foram evacuadas, depois de em apenas 15 horas ter chovido o equivalente a um mês.

Especialistas atribuem o clima excepcionalmente húmido a um fluxo de vapor de água atmosférico situado acima do país. Os dados do Metservice, o serviço meteorológico da Nova Zelândia, mostraram que parte do Norte da Ilha Sul recebeu mais de 300 milímetros de chuva nas últimas 24 horas. Em Julho, a precipitação registada no país atingiu os níveis mais elevados de sempre.

O Metservice indicou ainda que a cidade de Nelson, na Ilha Sul, recebeu 106 milímetros de chuva desde o meio-dia de terça-feira. Trata-se de um valor bem acima da precipitação média de todo o mês de Agosto, que corresponde a 80 milímetros.

Na Ilha Norte da Nova Zelândia, Auckland, a maior cidade do país, está sob alerta de chuvas fortes e ventos, com o mínimo de perturbações relatadas até agora.

Foto Veículos da Força Aérea Real da Nova Zelândia deixam a base em Woodbourne para ajudar a região de Nelson na sequência de eventos climáticos extremos Força de Defesa da Nova Zelândia

As autoridades afirmam que mais de 230 casas em Nelson, uma cidade com mais de 50.000 habitantes, já foram evacuadas. Muitas instalações públicas e vias públicas fechadas. Uma declaração no sítio electrónico da Câmara Municipal de Nelson alertou que a chuva contínua pode significar mais deslizamentos de terra, inundações e evacuações.

O ministro de gestão de emergências da Nova Zelândia, Kieran McAnulty, visitou Nelson e prometeu, segundo o jornal The Guardian, uma contribuição inicial de 200.000 dólares (cerca de 197.000 euros) para o fundo de ajuda da autarquia às comunidades afectadas.

A autarca de Nelson, Rachel Reese, disse a um programa de televisão da Nova Zelândia que, embora a cidade tenha passado a noite sem grandes incidentes, as infra-estruturas locais estavam sob pressão. “Estamos a lidar com muitos transbordamentos de águas residuais”, afirmou Rachel Reese, citada pela agência Reuters.

A chuva transformou o rio principal de Nelson, o Maitai, numa torrente. As casas e vias públicas ficaram cobertas por água até ao nível dos joelhos. Rachel Reese, citada pela agência Lusa, afirmou que estas inundações são eventos que acontecem “uma vez a cada 100 anos”. Já Buller registou várias inundações nos últimos anos.

Na costa Oeste da ilha, o Conselho Distrital de Buller disse em comunicado que pessoas de 160 casas evacuadas no último dia puderam retornar às suas residências para avaliar os danos. Mas alertou que mais chuva era esperada nos próximos dias, sendo possível a necessidade de uma nova evacuação. “Acredito que saímos relativamente ilesos no nosso distrito”, disse o autarca de Buller, Jamie Cleine, em entrevista colectiva transmitida online.