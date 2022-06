Chuvas das monções causam mortes e isolam milhões de pessoas no Baglandesh

As chuvas das monções causaram inundações generalizadas no nordeste do Bangladesh e na Índia, isolando quase 6 milhões de pessoas e matando pelo menos 19 pessoas no Bangladesh, disseram as autoridades este sábado, avisando que a situação poderia piorar. Os relâmpagos mataram pelo menos 15 pessoas em oito distritos do Bangladesh desde sexta-feira, e quatro pessoas foram mortas em deslizamentos de terras, disseram as autoridades policiais.

As inundações no Bangladesh, descritas por um perito governamental como potencialmente as piores do país desde 2004, foram exacerbadas pelo escoamento de fortes chuvas através das montanhas indianas. A chuva continuou no sábado, com mais previsões ao longo dos dois dias seguintes.

Foto REUTERS/Abdul Goni

“Grande parte do nordeste do país está debaixo de água e a situação está a piorar à medida que as fortes chuvas continuam”, disse Mohammad Mosharraf Hossain, administrador principal da região de Sylhet, no Bangladesh. As chuvas sazonais das monções, são muitas vezes a salvação para os agricultores em todo o Sul da Ásia, mas também causam tipicamente perda de vidas e danos nas propriedades todos os anos.

O Bangladesh e a Índia sofreram nos últimos anos alterações extremas do clima, causando danos em grande escala. Os ambientalistas alertam para as alterações climáticas que podem levar a mais desastres, especialmente no Bangladesh de baixa altitude e densamente povoado.

Foto REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

O distrito mais atingido de Sunamganj no Bangladesh está quase desligado do resto do país, disse Hossain à Reuters, acrescentando que as autoridades ajudadas pelo exército estavam concentradas no salvamento das pessoas presas e na distribuição de ajuda humanitária. “Há falta de barcos, o que torna mais difícil deslocar as pessoas para lugares mais seguros”, disse ele. “Hoje a marinha está a juntar-se a nós nos esforços de salvamento”.

Filmagens televisivas mostraram as estradas e linhas ferroviárias do Bangladesh submersas, com pessoas a vaguear pelas águas turvas, carregando os seus pertences e gado.

Foto REUTERS/Abdul Goni

Muitos dos rios do Bangladesh subiram até níveis perigosos, disse Arifuzzaman Bhuiyan, chefe do Centro de Previsão e Aviso de Inundações do Estado. Syed Rafiqul Haque, um antigo legislador e político do partido no poder no distrito de Sunamganj, disse que uma crise humanitária poderia emergir se as cheias não retrocedessem e não fossem iniciadas as operações de salvamento adequadas.

“A situação é alarmante”, disse eà Reuters. “Não há electricidade, não há ligação rodoviária, não há rede móvel”. As pessoas precisam desesperadamente de abrigo e comida imediata”. No vizinho estado nordestino da Índia, Assam, as forças armadas foram chamadas para esforços de salvamento depois dos deslizamentos de terras terem morto pelo menos nove pessoas e desalojado quase 2 milhões das suas casas nos últimos 10 dias, disseram as autoridades.

Foto REUTERS/Mohammad Ponir Hossain

“Os soldados estão a ajudar a polícia e as autoridades civis em várias partes de Assam a resgatar os aldeões encurralados”, disse Jogen Mohan, a ministra das Finanças do Estado, à Reuters. As chuvas torrenciais atingiram 25 dos 33 distritos do estado durante um sexto dia”.