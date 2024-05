As imagens do ciclone Remal que deixou milhões sem luz na Índia e Bangladesh

Os fortes vendavais e chuvas torrenciais desencadeados pelo primeiro grande ciclone do ano assolaram as costas da Índia e do Bangladesh na segunda-feira, provocando pelo menos 16 mortes e cortando a electricidade a milhões de pessoas. "Os ventos não pararam ao cair da noite, com a água a subir em muitos locais e a sobrecarregar os sistemas de drenagem", afirmou o especialista em clima do Bangladesh, Liakath Ali.

“Muitas pessoas estão retidas, com milhões de pessoas sem electricidade ou abrigo”, afirmou Ali num comunicado. “E as pessoas não fazem ideia de quão danificadas estão as suas casas, terras e gado.”

O ciclone Remal é a primeira das frequentes tempestades que se espera que atinjam as costas baixas dos países vizinhos do Sul da Ásia este ano, à medida que as alterações climáticas aumentam as temperaturas à superfície do mar.

Com velocidades que podem atingir os 135 km/h, atravessou a área em torno do porto de Mongla, no sul do Bangladesh, e as ilhas Sagar, em Bengala Ocidental, na Índia, no final do domingo, segundo as autoridades meteorológicas, atingindo a costa por volta das 21 horas.

Segundo a agência de notícias Associated Press, c​​erca de 3,7 milhões de pessoas ao longo da costa foram afectadas, disse o ministro-adjunto do Bangladesh para a gestão de catástrofes e assistência, Mohibbur Rahman. Mais de 35.000 casas foram destruídas e cerca de 115.000 ficaram danificadas. Cerca de 800 mil pessoas foram retiradas das zonas mais vulneráveis no domingo.

O Bangladesh, uma nação delta com cerca de 170 milhões de habitantes, tem um historial de tempestades violentas. Os programas de preparação para catástrofes melhoraram a capacidade de enfrentar as catástrofes naturais, o que resultou num menor número de vítimas. A alteração dos padrões climáticos aumentou a intensidade das tempestades, tornando a prevenção mais urgente.

O Remal enfraqueceu depois de atingir o distrito de Patuakhali, no Bangladesh, na segunda-feira, com ventos de 111 quilómetros por hora. O Departamento Meteorológico da Índia disse que era provável que enfraquecesse ao longo do dia, mas alertou para a possibilidade de aguaceiros fortes em Assam e noutros estados do nordeste nos próximos dois dias.