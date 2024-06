Montenegro desafia PS e Chega a “juntarem-se ao Governo para decidir” bem sobre necessidades do país

O primeiro-ministro e presidente do PSD discursava de encerramento do 28.º congresso da Juventude Social-Democrata.

"Nas oposições há muitos faladores, mas no Governo há muitos fazedores. (...) Nós não estamos aqui para proclamar; nós estamos aqui para decidir e para governar", avisou neste domingo Luís Montenegro no discurso de encerramento do 28.º congresso da Juventude Social-Democrata. O líder do PSD e primeiro-ministro elencava uma lista de medidas que o seu executivo tomou nestes dois meses e meio de mandato, com especial incidência nas políticas para os jovens, quando deixou, primeiro, uma crítica aos dois principais partidos da oposição que lhe têm dificultado a vida na Parlamento, e depois um apelo.

"Cada partido escolhe a sua estratégia e o seu caminho. Cada partido responde perante os portugueses pelas suas opções. Ao PS só quero dizer uma coisa que, aliás, também vale para o Chega: se a vontade que o PS tem é juntar-se com o Chega, ou o Chega a vontade que tem é juntar-se com o Partido Socialista, a vontade do Partido Social Democrata é juntar-se com Portugal e com os portugueses para resolver os seus reais problemas", afirmou Luís Montenegro.

"A uns e a outros nós dizemos: preocupem-se menos em juntarem-se um com o outro e juntem-se aos portugueses. E a melhor maneira de se juntarem aos portugueses é juntarem-se ao Governo para decidir bem aquilo que hoje são as principais necessidades da vida de cada português", apelou o líder do executivo.

Luís Montenegro deu depois alguns exemplos dessas suas boas decisões governativas em 60 dias, como o "acordo histórico com os professores", o programa de emergência para a saúde, o plano de acção para a imigração, as medidas para a habitação, a baixa de impostos (puxando a si os louros quando a medida aprovada no Parlamento foi a desenhada pelo PS), o aumento do complemento solidário para idosos e os medicamentos gratuitos.

No congresso, João Pedro Louro, que concorria sem oposição ao cargo de novo presidente da JSD, foi eleito com 81% de votos a favor - teve ainda 3% de votos nulos (14), e 16% em branco (66).