Portugal é o país da Europa com mais emigração. Em 20 anos, 15% da população emigrou

Os números podem parecer avassaladores, mas não surpreendem em demasia Rui Pena Pires, um dos autores do Atlas da Emigração Portuguesa, que será apresentado na próxima semana e traça o retrato da diáspora, com enfoque nos últimos vinte anos. Segundo o que ali está dito, há cerca de 2,1 milhões de portugueses a viver noutros países e mais de 1,5 milhões, perto de 15% da população, emigrou nos últimos vinte anos. Incluindo mais de um quarto das pessoas nascidas em Portugal e que têm entre 15 e 39 anos. Em termos da proporção da população, isto torna Portugal no país com mais emigrantes na Europa e o 8.º no mundo. E não há sinais de mudança à vista.

