Complemento Solidário para Idosos aumenta já 50 euros. Rendimento dos filhos excluído

O Governo aprovou esta quinta-feira em Conselho de Ministros um conjunto de medidas para aumentar o rendimento dos pensionistas, eliminando o rendimento dos filhos do cálculo para a atribuição do Complemento Solidário para Idosos (CSI), aumentando em 50 euros por mês o valor de referência do CSI já a partir de 1 de Junho (passa de 550 para 600 euros) e assegurando que os beneficiários deste apoio terão medicamentos gratuitos. No final da reunião do executivo, foi o primeiro-ministro Luís Montenegro quem anunciou ao país estas medidas dirigidas aos pensionistas.

No total, os ministros aprovaram três medidas destinadas aos pensionistas "mais vulneráveis", prevendo assim alargar o universo actual de 140 mil pessoas que recebem o CSI. O primeiro-ministro Luís Montenegro afirmou que a medida irá melhorar o rendimento de todos os pensionistas "que passam a preencher o requisito que ainda não preenchiam antes". "A finalidade é dar maior dignidade aos que hoje são na nossa sociedade os mais pobres dos mais pobres", afirmou.

Com este aumento gradual o novo Governo propõe-se cumprir a promessa de “reforçar gradualmente” o valor da prestação, de modo que, até 2028, os “reformados em situações de maior fragilidade” possam ter um valor de referência garantido de 820 euros. Esta quinta-feira, Luís Montenegro - que anunciou este aumento no congresso do PSD, em Novembro de 2023 - reafirmou que o objectivo é chegar aos 820 euros "ainda antes do final desta legislatura", mas sem se comprometer com datas.

A eliminação dos rendimentos dos filhos como critério e factor de exclusão na atribuição do CSI também é uma surpresa, uma vez que era uma proposta que constava no programa eleitoral do PS (mas não no programa eleitoral da Aliança Democrática), e não foi uma das 60 propostas retiradas dos programas eleitorais da oposição para o programa de Governo. Em Novembro de 2023, o social-democrata Joaquim Miranda Sarmento, actual ministro das Finanças, afirmava que alterar os critérios de acesso ao CSI “não é uma questão fácil”, embora admitisse rever a matéria.

Até agora, o cálculo da avaliação dos rendimentos dos idosos tinha em consideração os seus rendimentos, mas também os rendimentos do seu cônjuge e os rendimentos dos filhos de forma a apurar a Componente de Solidariedade Familiar.

Ora, a mudança de posição do PSD acontece depois de o PS ter sinalizado a eliminação dos rendimentos dos filhos como critério como uma das cinco medidas prioritárias que o secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, assinalou como "um teste" à capacidade de diálogo do Governo. O aviso tinha sido feito a 14 de Abril por Pedro Nuno Santos, no Parlamento, e o PSD decidiu antecipar-se evitando assim uma coligação negativa que volte a aprovar uma proposta socialista, como aconteceu com o fim das Scuts com o voto a favor do Chega.

Além da exclusão dos rendimentos dos filhos como condição para acesso ao CSI e a eliminação das portagens das ex-SCUT, o PS tinha ainda na sua lista aumentar a despesa dedutível com arrendamento até atingir os 800 euros; e alargar o apoio ao alojamento estudantil pago aos bolseiros à classe média.

A mudança nos critérios de acesso ao CSI deverá representar um largo alargamento no universo de beneficiários, mas para isso o Governo não tem ainda contas nem estimativas.

Medicamentos comparticipados a 100%

Outra das novidades para os pensionistas e reformados beneficiários do CSI é que os medicamentos sujeitos a prescrição médica comparticipados passam a ter uma comparticipação integral a partir de 1 de Junho. Ou seja, os beneficiários passam a ter acesso totalmente gratuito aos medicamentos que até agora eram comparticipados a 50%. "O Governo já falou com as farmácias para que tudo esteja preparado para quando a medida entrar em vigor", declarou Montenegro. O objectivo é aliviar aqueles que "muitas vezes não conseguem ter meios para pagar as despesas mais elementares".

Novidades na Habitação nos próximos dias (aeroporto sem data)

Nos próximos dias será ainda conhecida a Estratégia para a Habitação adoptada pelo Governo que visa "resolver a grave crise no sector que afecta especialmente jovens, pessoas vulneráveis e classe média" através da promoção de oferta pública, privada e cooperativa e apoio à procura.

Insistindo na crítica ao anterior executivo, o comunicado deixa ainda uma farpa aos "graves erros e omissões das políticas públicas dos últimos anos", sem fazer referência ao programa Mais Habitação, que o actual executivo já disse querer reverter. O Governo ressalva que este pacote será discutido no Parlamento.

Embora tenha estado acompanhado pelas ministras da Saúde, Ana Paula Martins, e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, Luís Montenegro foi o único a responder às perguntas dos jornalistas.