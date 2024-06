Novo líder da JSD quer acabar com dia de reflexão e limitar deputados a três mandatos

Os militantes da Juventude Social-Democrata elegem neste domingo, sem surpresas, o seu novo presidente: João Pedro Louro será consagrado no 28.º congresso nacional dos jovens sociais-democratas sem oposição, mas devido à idade – faz 30 este ano – já se sabe que só poderá cumprir este mandato. O que significa que se não houver legislativas antecipadas até 2026, a JSD não terá o seu presidente sentado na Assembleia da República (AR), como tinha até aqui com Alexandre Poço (e as suas intervenções com a “Ana dos Olivais” como protagonista das dificuldades dos jovens).

