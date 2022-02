JSD realiza Congresso eletivo entre 8 e 10 de Abril e actual líder recandidata-se

No Conselho Nacional da JSD, que se reuniu no sábado em São João da Pesqueira (Viseu), o actual presidente, Alexandre Poço, anunciou que apresentará em breve a sua recandidatura ao cargo, disseram à Lusa fontes do partido.

A Juventude Social-Democrata anunciou hoje que vai realizar o seu 27.º Congresso entre 08 e 10 de Abril, no distrito de Setúbal, e regressará ao modo presencial para eleger o líder desta estrutura autónoma do PSD.

Nessa reunião, foi aprovada “por unanimidade a realização do 27.º Congresso Nacional da JSD nos próximos dias 8, 9 e 10 de Abril”, segundo um comunicado hoje divulgado pela direcção da “jota”.

“Após a realização do primeiro Congresso digital de uma organização política em Portugal em Julho de 2020, fruto da pandemia da covid-19, a JSD volta assim ao modelo de congressos presenciais. O último presencial tinha sido em Abril de 2018”, recorda a JSD.

De acordo com o regulamento aprovado, a secretaria-geral da JSD pode, “preservando a possibilidade de participação presencial dos delegados ao Congresso”, implementar outras medidas consideradas necessárias no âmbito da pandemia de covid-19.

“O Conselho Nacional da JSD aprovou também no regulamento deste Congresso a possibilidade de entrega, discussão e votação de propostas de revisão estatutária”, refere o mesmo comunicado, segundo o qual a eleição dos 600 delegados acontecerá em 26 de Março.

O deputado Alexandre Poço foi eleito pela primeira vez presidente da Juventude Social-Democrata em 26 de Julho de 2020, derrotando então a também deputada Sofia Matos, que tinha sido mandatária nacional para a Juventude do presidente do PSD, Rui Rio, e sucedendo no cargo a Margarida Balseiro Lopes.

A JSD marcou o seu Congresso nacional numa altura em que ainda é incerto o calendário eleitoral no PSD, depois de Rui Rio ter anunciado que deixaria a liderança na sequência dos resultados das legislativas de 30 de Janeiro, e manifestando vontade de sair, no máximo, até ao início de Julho.

O Conselho Nacional do PSD vai reunir-se no sábado em Barcelos (Braga) e poderá já estabelecer um calendário para eleições directas e Congresso, mas pode também remeter para outra reunião a aprovação desse processo.

O segundo ponto da ordem de trabalhos da reunião é o seguinte: “análise dos resultados das eleições legislativas e da situação política e decisão sobre processo eleitoral para os órgãos nacionais do partido”.