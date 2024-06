Depois das transferências, BdP reforça segurança dos pagamentos com referência “multibanco”

Identificação do beneficiário dos pagamentos com as chamadas referências “multibanco” está a caminho. E para além do beneficiário poderá incluir a do ordenante ou pagador.

Com o propósito de reforçar a segurança das transferências ou pagamentos electrónicos, o Banco de Portugal (BdP) já avançou com dois serviços inovadores, o da identificação dos destinatários das transferências, em vigor desde 20 de Maio, e o SPIN, que permite, a partir desta segunda-feira, nos bancos que já fizeram as adaptações necessárias, a realização de transferências bancárias com a indicação do número de telefone (para particulares) ou Número de Identificação de Pessoa Colectiva (para as empresas).