O SPIN chega segunda-feira em 14 bancos para aumentar a segurança das transferências

Banco de Portugal lança o segundo pilar de segurança para travar as burlas, que têm vindo a aumentar e podem agravar-se com as transferências imediatas.

Depois da identificação do beneficiário nas transferências a crédito, imediatas, e nos débitos directos, disponibilizada desde 20 de Maio para contas bancárias domiciliadas em Portugal, chega o SPIN, com a finalidade de aumentar a segurança deste tipo de operações, constituindo um segundo pilar de segurança e comodidade. “Trata-se da solução mais abrangente, universal e segura”, garantiu Hélder Rosalino, administrador do Banco de Portugal (BdP), durante a apresentação da nova funcionalidade.

O SPIN é uma solução que permitirá iniciar transferências de créditos através da utilização do número de telemóvel do beneficiário, no caso de contas de particulares, em alternativa à inserção dos 21 dígitos do IBAN (International Bank Account Number, na designação em inglês, ou número de identificação de conta bancária). No caso de empresas, e em alternativa ao IBAN, as transferências podem ser realizadas através do número de identificação fiscal de pessoa colectiva (NIPC).

Ainda assim, os prestadores de serviços de pagamentos têm um prazo de “tolerância” para a sua disponibilização até 16 de Setembro. Neste momento, e de acordo com a informação do BdP, há 14 instituições que estão prontas para arrancar com a funcionalidade, representando cerca de 30% do mercado. O supervisor não revelou a identidade das instituições que arrancam já como SPIN.

Hélder Rosalino repetiu algumas vezes que o serviço “da solução mais abrangente, universal e segura”, por enquanto, só se aplica a contas/instituições domiciliadas em Portugal, ou seja, que integrem o SICOI, sistema de compensação de pagamentos. Mas esta limitação é transitória, uma vez que também a nível europeu estão em curso processos idênticos.

O investimento realizado pelo supervisor foi da ordem dos 600 mil euros, justificado pela necessidade de maior protecção das transferências, especialmente quando se espera uma generalização das transferências imediatas, onde o risco de burla é significativamente o superior. É que nas transferências a crédito a disponibilização das verbas a transferir demora 24 horas (ou mais se forem realizadas depois das 15h00), o que dá tempo para travar algumas operações que possam suscitar dúvidas relativamente à sua legitimidade, situação que não acontece nas restantes, uma vez que, como o nome indica, são instantâneas.

Com a solução desenvolvida, que os bancos estão obrigados a disponibilizar aos clientes sem qualquer custo, e de forma automática, “sem necessidade de cartões ou de instalação de aplicações, e em todos os canais”, como fez questão de frisar Hélder Rosalino, pretende-se reduzir a criminalidade, que apesar de serem “relativamente baixas”, criam grande insegurança e alarme social.