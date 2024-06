Viana do Castelo recebe troféu Booking de terceira “cidade mais acolhedora do mundo”

Segundo a Booking.com, Portugal também entrou no grupo dos dez países com o maior número de galardoados.

O que são os Traveller Review Awards? Basicamente, um programa que reconhece os parceiros da Booking.com pela sua hospitalidade excepcional, mediante as pontuações dos comentários que os viajantes deixam após a sua estadia ou experiência. A notícia é que, na 12ª edição, Viana do Castelo foi distinguida como a terceira cidade mais acolhedora, isto após a análise de 309 milhões de comentários feitos nas plataformas da plataforma.

Trata-se da primeira vez que uma cidade portuguesa é distinguida nestes Traveller Review Awards, que em 2024 destacam também o Grupo Pestana como a cadeia hoteleira mais acolhedora e o hotel Vincci Ponte de Ferro, em Vila Nova de Gaia, como o hotel mais acolhedor de Portugal.

O reconhecimento a Viana do Castelo pelo modo acolhedor como recebe os turistas que a visitam foi nesta tarde de quarta-feira feito numa cerimónia de entrega de prémios, no Teatro Municipal Sá de Miranda, no centro de Viana.

Foto O hotel Vincci Ponte de Ferro Booking

“O facto de ser a primeira vez que uma cidade portuguesa figura no top três das cidades mais acolhedoras do mundo não só é um motivo de orgulho para Viana do Castelo e para todo o país, mas também um sinal de confiança que valida a aposta que Portugal tem feito no desenvolvimento sustentável e integrado do turismo no país. O facto de não sermos nós a dizê-lo, mas antes os próprios utilizadores, após uma análise de 309 milhões de comentários, torna este prémio ainda mais especial”, destacou em comunicado Ana Abade Gil, responsável da Booking.com para Portugal e Espanha.

No grupo dos laureados figuram ainda o hotel Aqua Natura Bay, em Porto Moniz, na Madeira, que foi reconhecido como o hotel mais acolhedor na categoria dos alojamentos sustentáveis, e o Spot Family Apartments, no Porto, que foi distinguido como o alojamento local mais acolhedor do país.

A lista das cidades mais acolhedoras é encabeçada por Arraial d’Ajuda (Brasil), Ermoupoli (Grécia) e Viana do Castelo, seguindo-se Daylesford (Austrália), Grindelwald (Suíça), Moab (Estados Unidos da América), Uzès (França), Mazatlán (México), Jaisalmer (Índia) e Fujikawaguchiko (Japão).