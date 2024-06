Zoomarine Algarve estreia montanha-russa aquática “inspirada” nas Cataratas do Iguaçu

Aberto desde Março para nova temporada, o parque temático algarvio Zoomarine tem já em funcionamento a sua nova atracção, uma montanha-russa aquática.

"Inspirada nas Cataratas do Iguaçu", como se anuncia, a montanha-russa apresenta-se com "três emocionantes descidas de até 11 metros".

Os visitantes seguem em "canoas desenhadas em forma de tronco", por um percurso de 343 metros, variando entre a "adrenalina das subidas e quedas" com a sensação do "splash final".

Segundo a apresentação do Zoomarine, que inaugurou a atracção esta segunda-feira, o percurso destaca-se pelas suas "três grandes subidas de 5, 6 e 11 metros de altura". E, claro, respectivas descidas.

Foto A montanha-russa Iguaçu dr

A novidade vem reforçar o leque de ofertas do parque temático, que integra a "oferta zoológica e mecânica": praia de ondas, piscinas e, além de apresentações durante toda a temporada, outras diversões aquáticas a funcionar até 30 de Setembro, casos do Rio dos Côcos, Quetzal e Ilhas da Fantasia e do Tesouro.

O parque, em funcionamento há 33 anos na Guia, perto de Albufeira, está em funcionamento até 30 de Novembro.

Os preços de acesso ao Zoomarine, com desconto no site da empresa, têm por base a entrada normal (época alta) de 33,50 euros para visitantes dos 11 aos 64 anos, 24,50 euros para júnior/sénior (menos de 11 anos ou de 1m, mais de 65); bebés e crianças com menos de 1m entram grátis (mas é preciso reserva). Cada bilhete dá acesso a "todas as suas actividades", informa-se. Em Outubro e Novembro, os preços baixam para 18 e 27 euros. Há descontos para entradas de dois dias e outros.