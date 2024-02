Zoomarine reabre com descontos e novidades

O parque temático algarvio reabre em Março, com descontos até 20% nas reservas pré-abertura. Entre as novidades estão um novo espectáculo e uma experiência inspirada nas Cataratas do Iguaçu.

O Zoomarine vai reabrir portas em Albufeira no dia 7 de Março, após o habitual fecho durante os meses de Inverno, e a nova temporada promete novidades. A primeira, com estreia marcada para 21 de Março, é um novo espectáculo de “música, cor e luz” chamado Upbeat, que promete “inundar os sentidos com alegria e energia positiva”.

Já no Verão, ainda sem data definida, abre a nova atracção, Iguaçu, inspirada precisamente nas famosas e imponentes quedas de água na fronteira entre o Brasil e a Argentina, com “descidas empolgantes que culminam com a simulação das cataratas, envolvendo os visitantes numa névoa refrescante”, revela a empresa algarvia em comunicado.

Para celebrar o arranque da nova temporada há campanha promocional com “descontos até 20% nas entradas adquiridas até 6 de Março no site oficial”, anuncia a empresa em comunicado.

Os bilhetes para o Zoomarine, sem desconto, custam 30€ na época baixa (até 31 de Maio e de 1 de Outubro a 30 de Novembro) e 37€ na época alta (1 de Junho a 30 de Setembro) para pessoas dos 11 aos 64 anos, existindo descontos para menos de dez anos e maiores de 65 anos (20€ e 27€, nas épocas respectivas) e para pessoas com mobilidade reduzida (15€ e 18€, respectivamente).