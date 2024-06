Pedro Mendes traz algas do Atlântico para a Baixa de Lisboa

Fascinado pelo potencial das algas, o chef criou no Áurea um menu inspirado no oceano Atlântico. E mostra como um ingrediente pouco consensual pode ser usado de forma inteligente – até em sobremesas.

Pedro Mendes é um chef fiel aos seus produtos. Durante muito tempo dedicou-se a valorizar a bolota, depois interessou-se pelo potencial das algas e agora, no Áurea, a sua nova casa no Hotel Art Legacy, na Baixa de Lisboa, apresenta um menu atlântico no qual as algas são trabalhadas das mais diversas formas – e não esqueceu, num dos snacks de entrada, a bolota.